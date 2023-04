Rapper Marteria kurzzeitig festgenommen

Der deutsche Rapper Marteria wurde bei einem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten unter Arrest gestellt, nachdem er gegenüber einer Frau gewalttätig geworden sein soll. Gegen Kaution kam er frei.

Dem deutschen Rapper Marteria wird Körperverletzung vorgeworfen. Er habe angeblich eine Frau gewürgt, weswegen der 40-Jährige am 30. März in Noth Carolina in den USA kurzzeitig festgenommen worden war. So berichtet es der „Spiegel“, dem Polizeifoto und Akten vorliegen. Gegen 5000 US-Dollar Kaution wurde der Rapper wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Vorwürfe basieren auf den Angaben des Opfers, weitere Beweismittel finden sich dem „Spiegel“ zufolge nicht in der Akte. Der Verhandlungstermin ist für den 18. April 2023 angesetzt, laut Anwalt des Tatverdächtigen wird sich dieser nicht zu den Vorwürfen äußern. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Musikkarriere

Der Rapper Marteria ist auch unter dem Namen Marsimoto bekannt. Er gilt als einer der erfolgreichsten Rapper Deutschlands, an seinen Veröffentlichungen wirkten etwa Yasha, Miss Platnum und Jan Delay, Casper und Peter Fox mit. Seine Alben erreichte mehrmals die deutschen Charts.

(red)