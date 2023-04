Welthandel verliert laut Forschern an Schwung

Chinesische Container in einem US-Hafen. Wie die jüngsten verfügbaren Zahlen des US-Handelsministeriums zeigen, schrumpften die Einfuhren aus dem Ausland im Februar zum Vormonat um 1,5 Prozent.

Chinesische Container in einem US-Hafen. Wie die jüngsten verfügbaren Zahlen des US-Handelsministeriums zeigen, schrumpften die Einfuhren aus dem Ausland im Februar zum Vormonat um 1,5 Prozent. REUTERS

Der Welthandel habe sich im März deutlich schwächer entwickelt als in den Vormonaten, erklärte das Institut für Weltwirtschaft. Vor allem für die USA signalisiert der Indikator im März ein deutliches Minus der Importe.

Nach einem starken Jahresauftakt verliert der Welthandel nach Berechnungen des Kieler Forschungsinstituts IfW an Schwung. Er habe sich im März deutlich schwächer entwickelt als in den Vormonaten, erklärte das Institut für Weltwirtschaft (IfW) am Donnerstag auf Basis seines aktualisierten Barometers "Kiel Trade Indicator". Dieses signalisiert mit einem Minus von 3,8 Prozent eine deutliche Abwärtsbewegung gegenüber dem Vormonat.

Vor allem für die USA signalisiert der Indikator im März im Vergleich zum Februar ein deutliches Minus der Importe (minus 4,7 Prozent) und der Exporte (minus 4,0 Prozent). Die Entwicklung in Nordamerika beeinflusst demnach auch maßgeblich die Abschwächung des Welthandels: "Nachdem die amerikanische Bevölkerung das in der Pandemie angesparte Vermögen ausgegeben hat, scheinen die Menschen aufgrund der Inflation wieder mehr zu sparen und somit weniger für Konsumprodukte aus Übersee auszugeben", sagte IfW-Handelsexperte Vincent Stamer. Die größten Containerhäfen der USA an den jeweiligen Küstenregionen hätten teilweise Monatsrückgänge von etwa zehn Prozent verbucht.

US-Wirtschaftszahlen schüren Rezessionsängste

Wie die jüngsten verfügbaren Zahlen des US-Handelsministeriums zeigen, schrumpften die Einfuhren aus dem Ausland im Februar zum Vormonat um 1,5 Prozent auf 321,69 Milliarden Dollar (rund 294,05 Milliarden Euro). Dazu passt, dass sich das Wachstumstempo der US-Dienstleister im März spürbar verlangsamt hat und die Industrie ihre Talfahrt beschleunigte. Analysten zufolge haben jüngste Wirtschaftszahlen Rezessionsängste geschürt.

Der Kiel Trade Indicator schätzt die Handelsflüsse (Im- und Exporte) von 75 Ländern und Regionen weltweit sowie des Welthandels insgesamt. Im Einzelnen umfassen die Schätzungen über 50 Länder sowie Regionen wie die EU, Subsahara-Afrika, Nordafrika, den Mittleren Osten oder Schwellenländer Asiens. Grundlage ist die Auswertung von Schiffsbewegungsdaten in Echtzeit. Ein am IfW Kiel programmierter Algorithmus wertet diese unter Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz aus und übersetzt die Schiffsbewegungen in preis- und saisonbereinigte Wachstumswerte gegenüber dem Vormonat.

(APA)