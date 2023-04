Osterzeit, "Parsifal"-Zeit

»Erlösung dem Erlöser« - was soll das heißen? Wieviel wieviel Christentum steckt in Richard Wagners »Bühnenweihfestspiel«? Was hat der »Karfreitagszauber« mit uns, mit der europäischen Kultur zu tun? Hält Wagner der Dekadenz unserer Zivilisation einen Spiegel vor? Das fragt Wilhelm Sinkovicz in seinem heutigen Musiksalon.

Die Musikbeispiele stammen aus dem Livemitschnitt einer der bedeutendsten Wiener Wagner-Aufführungen der jüngeren Vergangenheit: Unter Christian Thielemann sangen 2005 Waltraud Meier die Kundry und Plácido Domingo den Parsifal. (DG/Universal)