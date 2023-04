Der große Gerer ist gegangen

Er galt als der Erneuerer der heimischen Küche, bei ihm im Korso traf sich Wien. Kurz vor seinem 70er ist Reinhard Gerer nun verstorben.

Einst war er Österreichs erster Vier-Hauben-Koch, nun ist die Trauer in der Gourmet-Welt groß: Reinhard Gerer ist in der Nacht auf Gründonnerstag verstorben. Er erlag offenbar einer langen, schweren Krankheit – kurz vor seinem 70. Geburtstag, den er kommende Woche, am 12. April, gefeiert hätte. Eine Feier bei seinem Stammheurigen Zimmermann in Grinzing soll schon geplant gewesen sein, auch bei Toni Mörwald, einst Gerers Schüler, in Feuersbrunn habe man feiern wollen – dort war Gerer offenbar vor Kurzem noch zu Gast.

Schließlich galt gutes Essen, das Kochen, bis zuletzt als seine große Leidenschaft. Damit schrieb Gerer Geschichte in der heimischen Gastronomie: Er zählt zu einer Gruppe großer Köche, die in den 1970er- und 1980er-Jahren die österreichische Küche erneuert haben. Den Grundstein dafür legte wohl Gerers wichtigster Lehrer, der Ende 2022 verstorbene Werner Matt. Nach der Lehre zum Koch in der Wieselburger Bierinsel im Prater setzte Gerer, geboren im steirischen Zeltweg, bei Matt im Restaurant Prinz Eugen seine Lehre fort. Auch in den Küchen von Paul Bocuse, Eckart Witzigmann oder Heinz Winkler verbrachte Gerer seine Lehrjahre in den 1970er-Jahren.