Australier will ChatGPT wegen Verleumdung klagen

Ein australischer Politiker will eine Verleumdungsklage gegen die Künstliche Intelligenz ChatGPT einreichen.

Brian Hood ist Bürgermeister des australischen Verwaltungsbezirks Hepburn Shire. Vor zehn Jahren deckte er als Whistleblower einen Skandal auf. Er informierte Journalisten über Bestechungsgelder, die von Mitarbeitern der Securency ins Ausland geflossen sein. Dieses Unternehmen gehört zur australischen Notenbank. Im Prozess wurde Hood dafür gelobt und sein "enormer Mut" hervorgehoben. Die KI ChatGPT (Open AI) sieht das aber anders.

Auf die Frage, wer Brian Hood sei, "halluziniert" die Künstliche Intelligenz, dass er beschuldigt wurde, "in ein Bestechungsschema verwickelt" gewesen zu sein. Darüber hinaus soll er Beamte in verschiedenen Ländern bestochen haben, "darunter in Malaysia, Vietnam und Nigeria". Dafür soll er auch zu zwei Jahren auf Bewährung einer Geldstrafe verurteilt worden sein.

Dass Hood über diese völlige Umkehr seiner eigenen Geschichte nicht glücklich ist, ist nachvollziehbar: "Ich fühlte mich ein wenig betäubt. Weil es so falsch war, so wild falsch, das hat mich einfach umgehauen. Und dann wurde ich ziemlich wütend darüber", sagt er gegenüber dem "Sydney Morning Herald".

Bereits am 21. März informierten Hoods Anwälte OpenAI über die Einleitung eines Verfahrens wegen Verleumdung. Das Unternehmen habe aber bis heute nicht darauf reagiert.

Grundsätzlich können Unternehmen und Personen wegen Verleumdung geklagt werden. Bislang wurde aber noch nie eine Software geklagt. Auf der Webseite von OpenAI wird darauf hingewiesen, dass das Programm noch fehlerhaft sei und es zu Falschinformationen kommen könne.

>>> Sydney Morning Herald

(bagre)