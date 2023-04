Wiener Café Westend sperrt im Mai wieder auf

Vergangene Sommer musste das Traditionscafé schließen. Nun wird es mit neuem Betreiber und Konzept wiedereröffnet.

Einige Monate war das Gebäude in der Mariahilfer Straße 128 geschlossen. Nach 120 Jahren konnte die Wiener Institution vergangenen Sommer ihren Betrieb nicht mehr aufrechterhalten. Nun soll das Café Westend wieder eröffnet werden. Das berichtet der „Kurier“.

Yasha Afdasta, Betreiber des „Fashion TV Club“, hat das Traditionscafé übernommen. In der ersten Maiwoche soll es nach einem Umbau wieder aufsperren. Mit dem neuen Besitzer kommen auch Änderungen im Konzept: So soll das Westend tagsüber zwar ein normales Kaffeehaus bleiben, am Abend verwandelt es sich dann allerdings in eine Bar mit Cocktails, Fingerfood und Livemusik.

Afdasta will das Café vor allem für junge Menschen wieder attraktiv machen, sagt er gegenüber dem „Kurier“. Geplant sei ebenso ein Gastgarten mit über 200 Plätzen. „Das Westend wird zur Krönung der Mariahilfer Straße“.

(Red.)