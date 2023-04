Fußball? Österreichs Realität ist Hütteldorfs Sehnsucht!

Mit Adi Hütter gewann zuletzt 2015 ein österreichischer Trainer Titel in Cup und Liga. 2023 endet dieser Leerlauf. Nicht nur Zoran Barisic hat jetzt die große Chance.

Wie oft Österreichs Fußballtrainer nicht gelobt werden. Jeder spricht über Oliver Glasner, der mit Frankfurt sensationell die Europa League gewinnen konnte. Oder Ralph Hasenhüttl, bis zuletzt jahrelang in der Premier League bei Southampton im Einsatz und wie Adi Hütter im Gespräch als neue Coaches in Leicester City oder bei Crystal Palace. Viele schwärmen heute noch von Peter Stögers Kölner- und Dortmund-Zeit. Es mutet wie das klassische Schicksal des Propheten im eigenen Land an: über die Errungenschaften und Auftritte im eigenen Land kursieren kaum Geschichten.