Die Parallelwelt auf dem Golfplatz

Das Golf-Major-Event in Augusta fasziniert, Stars wie Tiger Woods werden von der Masse bewundert. Stammen sie aber aus der umstrittenen LIV-Serie, sind sogar Ikonen „unerwünscht“.

Augusta. Das Golf-Major in Augusta läuft, die Golfszene stellt sich gemeinsam ins Rampenlicht – und doch trennt ein tiefer Graben das Idyll am Green. Mitglieder der umstrittenen LIV-Tour mögen im Augusta National Club zwar willkommen sein, doch ihr polarisierender Commissioner, der Australier Greg Norman, erhielt keine Masters-Einladung. Warum? Man befürchtete, er würde „eine unerwünschte Ablenkung“ sein und das Event in Georgia in Mitleidenschaft ziehen, bestätigte der Klubvorsitzende Fred Ridley.

Die Spannungen im Vorfeld des ersten Majors des Jahres waren hoch, als Golfer der „verfeindeten“ PGA-Tour und LIV-Golf-Serie (seit 2022) mit gezogenen Frontlinien nach Georgia reisten.

Vor allem macht eine Aussage die Runde, ehe alle vier Runden überhaupt gedreht sind: sollte ein LIV-Spieler gewinnen, wolle man sich geschlossen am 18. Loch versammeln. Als Signal, als Position, als Rebellion – auf PGA-Turf. Das ist die Realität in dieser Parallelwelt.

Norman? Persona non grata

„Wir haben deshalb Mr. Norman nicht eingeladen“, gab Ridley unumwunden zu. „Das Motiv ist, dass der Fokus auf dem Masters liegt, auf großartigen Spielern – dem Golf.“ Norman, der „Weiße Hai“ war in den 1980er-Jahren ein Superstar mit 86 Turniersiegen, zwei Major-Erfolgen (British Open) und als Nummer 1 für 331 Wochen, ist seit zwei Jahren CEO der von Saudiarabien finanzierten Konkurrenz-Serie, die Stars um jeden Preis von der PGA-Seria abwarb. Weil andere Ikonen für diesen Job absagten und Norman dem LIV-Treiben nun vorsteht, hat die Szene ein Gesicht, auf das sich ihre Ablehnung entlädt.

Während LIV-Golfer von der PGA-Tour ausgeschlossen sind, der Tanz auf beiden Hochzeiten war von beiden Seiten nicht erwünscht, hat das Masters, wie alle anderen Majors, die Tür für diejenigen geöffnet, die sich qualifizieren. Jetzt starten 18 LIV-Stars in Augusta, viele sind ehemalige Champions. Da drückt man, dem Event zuliebe, schon PR-trächtig ein Auge zu. Aber Norman? Er gilt als der beste Spieler, der nie das Masters gewonnen – und ist eine Persona non grata.

Vor allem stößt man sich in der Branche an den Summen, die aus Saudiarabiens „Public Investment Fund“ sprudeln. Verwerflich, heißt es. Kommerz gegen Geschichte und Tradition, es gibt keine klare Haltung. Es mutet zwar maximal scheinheilig an, aber man pflegt die Distanz. Ridley: „Die Plattform, auf der diese Spieler ihre Karrieren aufgebaut haben, basierte auf dem Blut, Schweiß und Tränen ihrer Vorgänger, Menschen wie Ben Hogan, Arnold Palmer, Jack Nicklaus, Tom Watson oder Tiger Woods. Und sie wechselten die Seiten, ohne darüber nachzudenken, welchen Schaden sie hinterlassen.“

Erst Dinner, dann Abschlag

Als Major-Gewinner würde Norman normalerweise unwidersprochen eine Einladung zum Masters erhalten. Weil aber Kommunikation, Neid und Zwietracht weiterhin dieses illustre Bild trüben, muss der „Weiße Hai“ draußen bleiben beim Masters.

Damit war alles gesagt und die Augen auf die Stars gelenkt. Tiger Woods zählt nicht zu den Favoriten, aber die Fans verehren ihn wie keinen Zweiten. Auch die Konkurrenten würden den 15-maligen Major-Sieger, fünffacher Masters-Sieger, nie abschreiben. Im Februar 2021 hatte der 47-Jährige aber einen schweren Autounfall. Seitdem schlägt die ehemalige Nr. 1 nur noch bei ausgesuchten Turnieren ab. Der Weg zum „Grünen Jackett“ führt nur über die aktuelle Nr. 1: der Amerikaner Scottie Scheffler, 26, ist nicht nur Titelverteidiger, sondern auch der Dominator. Er triumphierte Mitte März bei der PGA Championship.

Es ist eine seit 70 Jahren währende Tradition (das erste Masters stieg 1934), dass der Vorjahressieger am Dienstag vor dem Turnier das „Champions Dinner“ servieren lässt. Scheffler ließ Cheeseburger, Shrimps, Tortilla-Suppe als Vorspeise und Rip-Eye-Steak oder scharf angebratenem Fisch als Hauptgang auftischen. Als Desert gab es warme Schokoladen-Cookies. Es war der finale Akt der Höflichkeit, mit dem Abschlag am Donnerstag überwog der Wettkampf. Schefflers härteste Konkurrenten? Jon Rahm, der viermalige Major-Sieger Rory McIlroy oder der australische LIV-Profi und British-Open-Champion Cameron Smith. Ob er Sonntag von rebellischen Weggefährten am 18. Loch umringt wird?