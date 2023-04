Mehr als 100 Fälle: Masern breiten sich weiter aus

104 Infektionen wurden seit Februar gemeldet – die meisten davon im Großraum Graz, wo es auch zum Ausbruch kam, und zwar auf einer Hochzeit.

95 Fälle in der Steiermark, fünf in Oberösterreich, drei in Wien, einer in Kärnten – das ist die vorläufige Bilanz eines Masernausbruchs vor rund zwei Monaten. Seither breitet sich das Virus aus. Ärzte raten zur Impfung, da es nach wie vor Impflücken gibt.

Zurückzuführen ist die Infektionskette auf eine Hochzeit mit 200 bis 400 Gästen im Februar in Graz. Eine Person dort war infektiös, nachdem sie sich zuvor bei einer Reiserückkehrerin angesteckt hatte. Und weil sich auf der Hochzeit viele nicht geimpfte Personen befanden, kam es zu rund 20 Infektionen von Personen, die nicht nur in der Steiermark leben. Auf sie gehen daher auch die Fälle in Oberösterreich, Wien und Kärnten zurück.