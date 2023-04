Lokalkritik vom Vietnamesen Champa

Im Champa sagt die Kellnerin: „Ich kann gar nicht sagen, wie ich mich freu’, dass ich hier immer Essen mitbekomme.“

Nach Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Thailändisch sind wir in der Vietnamphase konvenienter asiatischer Esskultur, die vielen Pho-Küchen in der Stadt belegen es. Kein unguter Trend, um schnell und ohne Reue satt zu werden. Auf Meisterschaft trifft man freilich selten, meist ist es Fließbandqualität, die Hilfskräfte in engen, dampfigen Garküchen (authentisch, immerhin) erschuften, und das langt meist für wiederkehrende Gäste. Man merkt’s schon am Reis, qualitativ nur etwas zwischen Sättigungsbeilage zum Auftunken und reiner Deko, und letztlich ist alles bunt, knackig, gschmackig zwar, aber irgendwie der gleiche Mampf.

(c) Socheata Scheidel

Höchste Zeit, die Sensoren neu zu kalibrieren und in die Vorstadt zu reisen, nach Wien Atzgersdorf in die Scherbangasse, wo man sonst eher nicht hinkommt, außer man wohnt dort. Wo früher Fabriken standen, drängen sich Neubauwohnsiedlungen, in denen sich Nahrungsquellen im obligaten Spar oder Billa erschöpfen. Und mittendrin in all dem Beton: ein glimmender, hölzern verkleideter Tempel namens Champa, Pforte in eine bessere Welt, in der man schon nach den ersten Bissen nicht umhinkommt zu bedauern, dass man sie bald wieder verlassen wird müssen. Dorthin, wo Backhendl, wie man’s kennt, eben nicht Tori Karaage (7,50 Euro) ist – eine Freude an nicht ­fetter Knusprigkeit mit flauschig-saftigem Inhalt Sulmtaler Geflügelqualität. Das vereinbarte Teilen am Tisch gelingt eigentlich nur, weil mit Psit Dot (5,90) und Spicy Wantan (6,90) noch gebratene, flambierte Austernpilze respektive Schweinefleischtäschchen in die für sie bestimmten Schüsselchen getaucht werden wollen. Aus denen findet kein Tropfen zurück in die Küche, alles aufgeschlürft. Bereit für Com Thit Chien (14,90)? Der gedämpfte und frittierte Schweinebauch zeigt, wie man dem Fett die Kante gibt, bis es explodiert, verbrennt, verglast und karamellisiert, saftig, knusprig, beglückend.