Hernals: Tetris bei den (Vorstadt-)Hühnern

Hauptbild • Herausgeputzter Innenhof von „The Nest“, rechtzeitig zu Ostern: Patricia Ziegler mit einem ihrer Hühner vor dem Fischteich. • (c) Christopher Dickie

Wo einst Kaffeemühlen fabriziert und etwas später getischlert wurde, finden sich heute im Coworking-Space Musiker und Kreative ein: mitten im 17. Wiener Bezirk.

Patricia Ziegler öffnet die Tür zu ihrem vor einiger Zeit gegründeten Büroraum in der Hormayrgasse 53 im 17. Wiener Bezirk. Ihr Arbeitsweg ist relativ kurz: Die Jungunternehmerin muss nicht einmal woanders hinfahren, um von ihrer etwa 130 Quadratmeter großen Maisonettewohnung in die ehemalige Fabrikshalle des historischen Gebäudekomplexes zu gelangen. Durch den Innenhof erreichbar, geht es direkt vorbei am (genehmigten) Hühnerstall samt Federvieh sowie dem sogleich gegenüberliegenden, kleinen (Gold-)Fischteich mit davorsitzender Wassernixe.