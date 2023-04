Apple spendiert Österreichs Nutzern völlig neue Navi-App

Die Navigations-App Maps von Apple wird von grundauf erneuert. Die überarbeitete Version wird nach und nach den Nutzern zur Verfügung gestellt.

Die Frage nach dem besten Kartendienst wird schnell zu einer Grundsatzdiskussion. Unbestritten ist, dass es eine Geschmacks- und vor allem eine Gewohnheitssache ist. Welchen Dienst verwendet man länger, welches Layout sagt einem mehr zu. Bei vielen lautet die Antwort nach dem besten Navi: Google. Das will Apple aber nicht auf sich sitzen lassen und will mit einem Update mehr Nutzer von sich überzeugen.

2015 hat sich Apple losgesagt von Google und seinen eigenen Dienst gestartet. Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist Apple Maps zu einem würdigen Konkurrenten geworden. Dafür geht Apples Kartendienst in die Tiefe: "Mit schnellerer und präziserer Navigation, umfassenden Ansichten von Straßen, Gebäuden, Parks, Flughäfen und Einkaufszentren sowie dreidimensionalen Sehenswürdigkeiten wie dem Wiener Riesenrad in Österreich, der Pula Arena in Kroatien und der Burg Buda in Ungarn ist es jetzt noch einfacher und angenehmer, jede Reise zu planen", verspricht das Unternehmen.

Der Dienst ist mittlerweile in mehr als 200 Ländern verfügbar. Das Update betrifft Nutzer in Österreich, Kroatien, Tschechien, Ungarn, Polen und Slowenien.

Die Kartendarstellung nähert sich mehr der Realität an. (c) Apple

"Maps wurde von Grund auf neu entwickelt, mit besserer Navigation, mehr Details, genaueren Informationen zu Orten und bemerkenswerten Funktionen, wie Look Around oder Natural Language Guidance", sagt Eddy Cue, Apple’s senior Vizepräsident für Services.

Verständlichere Wegbeschreibungen

Beim Autofahren die Anweisung "In 120 Metern links abbiegen", ist schwierig und führt oft dazu, dass man trotz Navi erst recht falsch abbiegt. Künftig soll das Siri besser machen. Der sogenannte "Siri Natural Language Guidance" übernimmt menschlichere Wegbeschreibungen, wie "An der nächsten Ampel links". Die Fahrspurführung hilft, Abbiege- und Richtungsfehler zu vermeiden, indem sie den Nutzer auf die richtige Fahrspur setzt, bevor er abbiegen oder in eine erhöhte Straße einfahren muss. Radarkameras informieren den Nutzer, wenn er sich einer Radarkamera oder einem Rotlichtblitzer auf der Route nähert, und er kann auf der Karte sehen, wo sich diese befinden.

Und mit der Multistop-Routenplanung können Nutzer bis zu 15 Haltestellen im Voraus planen und die Routen automatisch vom Mac und iPad mit dem iPhone synchronisieren, wenn sie losfahren wollen.

Verspätet, pünktlich? - Standort teilen

Mit der Funktion "Share ETA" können Nutzer ihre voraussichtliche Ankunftszeit mit Familie, Freunden und Kollegen teilen, indem sie einfach tippen oder Siri fragen.

Anstatt künftig nachzusehen, wie lange man noch bis zum Treffpunkt braucht, schickt man einfach "Share ETA" und die Empfänger können direkt selbst sehen, wenn es zu Verspätungen oder Verzögerungen kommt. Besonders notorische Zuspätkommer sollten diese Funktion nutzen, das gibt jenen die warten, die Möglichkeit noch etwas zu erledigen in der Zwischenzeit.

Schneller als der Verkehrsfunk

Ohne lästiges Tippen: Nutzer können sicher und einfach einen Unfall, eine Gefahr oder eine Geschwindigkeitskontrolle entlang ihrer Route melden, indem sie Siri wissen lassen: "Da vorne ist ein Unfall" oder "Da ist etwas auf der Straße". Die Nutzer können sogar melden, wenn die auf der Karte angezeigten Vorfälle beseitigt wurden, während sie sich weiterhin auf die Straße konzentrieren.

Sehenswürdigkeiten sind in Apple Maps künftig als solche erkennbar. (C) Apple

Karten können auch Fahrern in Österreich, Tschechien, Ungarn und Polen mit bestimmten Elektrofahrzeugen bei der Planung von Fahrten helfen, die geeignete Stopps zum Aufladen beinhalten, indem sie Höhenunterschiede und andere Faktoren entlang einer Route analysieren.

Bahnfahrer in Österreich, Kroatien, Tschechien, Ungarn, Polen und Slowenien können nahegelegene Bahnhöfe leichter finden und ihre Lieblingslinien anpinnen. Außerdem erhalten sie Benachrichtigungen, wenn es Zeit ist, an ihrer Haltestelle auszusteigen.

Vor einem Städtetrip

Maps bietet interaktive Bilder auf Straßenebene mit hochauflösender 3D-Fotografie und nahtlosen Übergängen mit Look Around. Das bedeutet, Nutzer können damit auf virtuelle Entdeckungstour gehen. Diese Funktion wird in Österreich aber erst in den kommenden Monaten verfügbar sein.

Navigation im Einkaufszentrum

Einkaufszentren, sie werden geliebt und gehasst. Letzere empfinden sie als eine Erfindung von Sadisten. Es ist der ewige Kampf um die Hoheit über die Orientierung. Nie ist man dort, wo man gerne sein möchte. Aber hier soll künftig die Technik helfen. Apple Maps hilft einem bei der Navigation durch Einkaufszentren, ohne Umwege. Auch für Flughäfen soll die Funktion bald zur Verfügung stehen.

(bagre)