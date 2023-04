Auf den Hund gekommen

Hund beißt Mann“ ist bekanntlich keine Zeitungsmeldung wert. „Kind verkauft Hund an Mann“ hingegen schon.

Weil sie gerade keine Lust auf Gassigehen verspürte, hat eine Elfjährige in Bayern den Familienhund für mehrere Hundert Euro einem Fremden übergeben. Das hat man nun von der Wirtschaftsbildung in den Schulen. Zur Strafe muss das Kind jetzt seine Hausaufgaben machen, denn der Hund kann diese ja nicht mehr fressen.

„Krokodil beißt Mann und frisst Hund“ ist auch eine gute Zeitungsschlagzeile. So geschehen unlängst im australischen Bundesstaat Queensland. Sichtlich hatte das Krokodil auch gerade keine Lust darauf, dass der Hund Gassi geht. In Australien muss man sich vor plötzlich auftauchenden Krokodilen aber überall in Acht nehmen. Also besser zweimal hinschauen, ob das Grüne auf dem Polohemd wirklich nur ein Markenlogo ist. Sogar „Mann beißt Hund“ kam schon vor. In Hessen biss im Vorjahr ein betrunkener Verdächtiger während eines Einsatzes den Polizeihund. Ob der Hund dies als Arbeitsunfall einreichen konnte, ist nicht überliefert.

An diesem Wochenende aber stehen nicht Hunde, sondern Hasen im Mittelpunkt. Sie bringen den Kindern am Sonntag schöne Geschenke. Und wenn diese den Kleinen nicht gefallen, können sie ja immer noch den Osterhasen verkaufen. (aich)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.04.2023)