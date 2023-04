Staatsballett: Nachfolger für Martin Schläpfer gefunden?

Der Vertrag des Direktors des Staatsballetts wird dem Vernehmen nach nicht verlängert.

Hinter den Kulissen der Bundestheater ist man sicher: Der Vertrag des amtierenden Direktors des Wiener Staatsballetts, Martin Schläpfer, wird nicht verlängert. Angeblich hat man bereits einen Nachfolger gefunden. Der Vertrag sei unterschriftsreif. Schläpfers Arbeit deckte sich zwar insofern mit den Opernplänen von Staatsopern-Chef Bogdan Roščić, als er im Zuge der sogenannten Erneuerung des Kernrepertoires auch die unter seinem Vorgänger, Manuel Legris, gepflegten klassischen Ballettkreationen durch eigene Arbeiten ersetzte. Doch fand das bei Ballettfreunden nicht nur Zustimmung.

Schläpfer hatte mit der Spielzeit 2020/21 in der Nachfolge von Manuel Legris die Leitung des Wiener Staatsballetts und der Ballettakademie der Wiener Staatsoper als Direktor und Chefchoreograf übernommen. Zuvor war er Ballettdirektor und Chefchoreograf an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf und Duisburg gewesen.

(red)