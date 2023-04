Ein Rekordjahr für Österreichs Industrie

Die heimischen Industriebetriebe verzeichneten 2022 Höchststände bei den Umsätzen. Doch das schöne Bild sei wegen der rasant gestiegenen Energiepreise stark verzerrt, relativieren die Branchenvertreter.

Krieg, explodierende Energiepreise, Personalknappheit, Rekordinflation – klingt nach der perfekten Mischung für eine wirtschaftliche Katastrophe. Von so einer ist die österreichische Industrie aber sehr weit entfernt. Sogar das Gegenteil ist der Fall: Die gesamte Branche verbuchte 2022 ein Rekordjahr. Mit einem Produktionswert von 252,3 Mrd. Euro ließ die Industrie das Jahr 2021 weit hinter sich. Damals kamen die Betriebe zusammen auf einen Produktionswert von 203,9 Mrd. Euro. Der Produktionswert ist der Wert aller Güter, die im Betrachtungszeitraum produziert wurden.

Doch die Industrievertreter relativierten am Donnerstag umgehend das gute Ergebnis. Denn dieses sei nur auf den ersten Blick so rosig. Es sei „sehr interpretationsbedürftig“, sagte Andreas Mörk, Geschäftsführer der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer. Denn durch die hohen Energiepreise sei es stark verzerrt. „Auf dem Papier präsentiert sich die Konjunktur wesentlich freundlicher als in der Realität der Unternehmen“, sagte auch Spartenobmann Sigi Menz. „Vom nominell starken Produktionswachstum bleibt nämlich nur ein bescheidenes Mengenwachstum übrig.“

Eine wesentliche Rolle spiele, dass die Gas- und Wärmeversorgungsunternehmen einen unverhältnismäßig hohen Anteil zum Wachstum in der Branche beitragen. Im Jahr 2021 lag deren Anteil an der österreichischen Industrieproduktion noch bei 19 Prozent. 2022 kletterte der Anteil auf 24 Prozent (rund 61 Mrd. Euro). Das sei mehr als doppelt so viel wie im Jahr 2019. „Wir haben eine Steigerung gehabt, die es in dieser Form in der Zweiten Republik“ noch nie gegeben habe, sagte Sparten-Geschäftsführer Mörk.

13 Prozent sind Großunternehmen

Um das zu illustrieren, zitierten die Industrievertreter die Außenhandelsstatistik: Im Vergleich zu 2021 stieg der nominelle, also nicht preisbereinigte, Importwert von Gas um 100 Prozent. Der Wert der Gasimporte habe sich damit verdoppelt. Im selben Zeitraum sei die importierte Menge um 38 Prozent zurückgegangen. Klammere man die Fachverbände Mineralölindustrie und die Gas- und Wärmeversorger aus, ergebe sich für die übrige Branche eine Steigerung der Produktion um 15 Prozent. Während die Gas- und Wärmeversorgungsunternehmen zu Beginn der Pandemie noch für jeden zehnten Euro an abgesetzter Produktion verantwortlich waren, sei es nun jeder vierte Euro.

Österreichs Industrie zählt rund 3400 Unternehmen, das ist ein Anteil von 1,3 Prozent an allen Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft. Die Industriebetriebe erwirtschaften laut Angaben der Wirtschaftskammer 23 Prozent der gesamten Bruttowertschöpfung der gewerblichen Wirtschaft. 87 Prozent der Industrieunternehmen sind laut den Zahlen aus 2020 kleine und mittlere Betriebe mit bis zu 250 Mitarbeitern. 13 Prozent sind Großunternehmen.

Die Auftragseingänge steigen

Die Auftragseingänge in den österreichischen Industriebetrieben (abzüglich Storni) beliefen sich auf 137,7 Milliarden Euro, das waren um 7,5 Prozent mehr als 2021. Allerdings umfassen die Daten der Statistik Austria, auf die sich die Industrievertreter beziehen, nur zehn von 16 Fachverbänden. Die Gas- und Wärmeversorger seien nicht abgebildet. Drei von vier Euro an Auftragseingängen kämen von Betrieben aus dem Ausland.

Einige Fachverbände erwarten für das erste Quartal 2023 einen Produktionsrückgang. Die Auftragseingänge rutschten Ende 2022 erstmals seit Beginn der Coronakrise im ersten Halbjahr 2020 ins Minus, so die Branchenvertreter. Er gehe aber davon aus, „dass wir in der zweiten Jahreshälfte wieder ein relativ stabiles wirtschaftliches Niveau haben“, sagte Menz.

Deutlich mehr Personal als 2021

Auch die Zahl der Beschäftigten in den österreichischen Industriebetrieben stieg im vorigen Jahr deutlich. 468.656 Menschen waren 2022 in den Industrieunternehmen beschäftigt, das sei der zweithöchste Wert seit 1995. Im Vorjahr arbeiteten damit um 8500 Menschen mehr in der Industrie als im Jahr 2021.

Das zeige, dass die Unternehmen im Moment „alles tun, um ihre Beschäftigten zu halten“, sagte Mörk. Dies könne sich allerdings auf die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen schlagen, wenn gleichzeitig die Produktion stagniere, da die Lohnstückkosten und die Arbeitskosten steigen. Ob man den Beschäftigtenstand werde halten können, werde sich in den nächsten Monaten zeigen. (hie)