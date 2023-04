Drucken

Hauptbild • Im Fokus. Vera Steinhäuser machte sich als Coachin selbstständig, ist Podcasterin und Autorin. • Christine Pichler

Oft ist die Rede von Female Empowerment, wie man diese Ermächtigung tatsächlich lebt und umsetzt, ist eine andere Frage. Coachin Vera Steinhäuser hat Antworten.

Die Zukunftsforschung hat es schon Mitte der 2010er als den Reisetrend der kommenden Jahre ausgemacht: das Retreat. Eine geplante Ruhepause also, mit dem Ziel, fernab urbaner Hektik bei sich selbst anzukommen. Nun ist sie also da, diese Zukunft, in der Rückzug zahlreiche Menschen dazu motiviert, für die Dauer eines Urlaubs das gewohnte Umfeld zu verlassen. Nur findet ebendieser vorzugsweise in der Gruppe statt. Das mag paradox klingen.

Doch was Prognostiker nicht voraussehen konnten, ist eine weltweite Pandemie, die unseren Alltag in den vergangenen Jahren mitbestimmt und unsere Wünsche und Sehnsüchte maßgeblich verändert hat. Nach wie vor sehnen wir uns nach Abstand und physischer wie mentaler Erdung, als Gegenpol zur digitalen Always-on-Mentalität, wollen den aber nicht mehr vorrangig allein, sondern in Gesellschaft anderer, gern auch unbekannter Menschen finden. Beim gemeinsamen Yoga, Fasten oder Wandern zum Beispiel. Neben diesen eher klassischen Retreats entstehen aktuell ganz neue Konzepte. Eines davon fand im vergangenen Herbst in seiner zweiten Auflage im Haus Jausern in Saalbach statt.

Mit Agenturchefin Johanna Ludley konzipierte Steinhäuser ein „Metreat“ für ermächtigte Frauen. (c) Stefanie Oberhauser

Etwa ein Dutzend Frauen trifft sich im Rahmen dieses sogenannten Metreats, umgeben von der pittoresken Idylle der Kalkalpen, um gemeinsam zu relaxen, zu schlemmen und zu sporteln. Aber auch um bei Vorträgen und Workshops zu unterschiedlichen Schwerpunkten sich selbst und die anderen Teilnehmerinnen besser kennenzulernen und sich zu vernetzen.

Entstanden beim Corona-Spaziergang.

Zuletzt war es das Thema Macht, um das das Programm des Metreats kreiste – beim nächsten Mal soll es um das Finden der Mitte gehen. Johanna Ludley, Agenturchefin und fixe Größe in der Wiener Szene von Eventorganisatorinnen und Kommunikationsprofis, und Vera Steinhäuser sind die beiden Frauen hinter dem Projekt. Steinhäuser begann ihre Karriere als Werberin in internationalen Agenturen, bevor sie sich als Systemische Coachin selbstständig machte und als solche ihren Fokus auf die berufliche und persönliche Entwicklung von Frauen legte.