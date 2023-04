(c) imago images/Mandoga Media/Photo (Mandoga Media/Photoshot via www.)

Nun meldet sich ein weiteres Tech-Schwergewicht zum geforderten Moratorium zu Wort. Er lehnt den Entwicklungsstopp mit Blick auf China ab.

Eine vorübergehende Pause bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz würde Konkurrenten in China nur einen Vorteil verschaffen, sagte der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt, nachdem nun knapp 1800 Forscher einen Brief unterzeichnet hatten, in dem sie vor den Folgen eines zu schnellen Fortschritts bei der KI-Forschung warnten.

In einem Interview mit der Australian Financial Review, sagte Schmidt, es gebe berechtigte Bedenken hinsichtlich der Geschwindigkeit der KI-Forschung, die jedoch durch die Zusammenarbeit von Technologieunternehmen bei der Festlegung von Standards entkräftet werden sollten.

In der vergangenen Woche haben mehr als 1800 Forscher und Führungskräfte, darunter Elon Musk einen offenen Brief, der vom Future of Life Institute veröffentlicht wurde, unterschrieben. Darin wird eine KI-Forschungspause von "mindestens sechs Monaten" gefordert und vor "möglicherweise katastrophalen Auswirkungen" auf die Gesellschaft gewarnt, wenn keine angemessenen Regelungen getroffen werden.

"In den letzten Monaten haben sich die KI-Labors in einem außer Kontrolle geratenen Wettlauf um die Entwicklung und den Einsatz immer leistungsfähigerer digitaler Köpfe befunden, die niemand - nicht einmal ihre Erfinder - verstehen, vorhersagen oder zuverlässig kontrollieren kann", heißt es in dem Schreiben.

Schmidt sagte jedoch, dass er die sechsmonatige Pause nicht befürworte, da sie "lediglich China zugute käme". "Ich bin dafür, dass sich alle so schnell wie möglich zusammensetzen, um zu diskutieren, was die angemessenen Leitplanken sind", sagte er.

„China ist sehr schlau“

In der vergangenen Woche hat Australien beschlossen, TikTok von den Telefonen der Regierung zu verbannen, während mehrere Staatsoberhäupter erklärt haben, dass sie die Nutzung der in chinesischem Besitz befindlichen Social Media App einstellen werden.

Schmidt sagte, er sei nicht für die jüngsten Verbote von TikTok, die von den USA, Großbritannien und Australien verhängt wurden, fügte aber hinzu, dass die westlichen Regierungen schneller handeln müssten, um mit der chinesischen Forschung und Entwicklung Schritt zu halten.

"China ist sehr schlau, sie wissen, was sie tun. Wir müssen die Kurve kriegen", sagte er.

