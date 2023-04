Westbam zeigt Wagner, was ein Beat ist

„Westbam Meets Wagner“: Der deutsche Technomusiker versuchte sich in der Felsenreitschule am Werk des deutschen Komponisten. Seine Strategie schien klar: Alles muss simpler und repetitiver werden.

„Mich enerviert, glaube ich, manchmal diese weiße, europäische Überkomplexität“, sagt der Münsteraner Maximilian Lenz alias Westbam über seine Reaktion auf die Musik Richard Wagners. Und: „Ich glaube, es ist schlicht zu viel der künstlerischen Freiheit. Zu viel Abwechslung. Zu viel von allem. Immer warte ich auf den Groove. Der natürlich bei Wagner nie kommt. Ich bin ein Kind der schwarzen Musik. Sozialisiert vom Beat, der niemals stoppt. Und aus diesem Blickwinkel wirkt Wagner schon sehr exotisch.“



Abgesehen von der durchaus problematischen Kategorisierung in „Schwarz“ und „Weiß“, diese im Programmheft abgedruckten Aussagen charakterisieren den Abend „Westbam meets Wagner“ gut: Man spürte ein – nur teilweise produktives – Nichtverstehen. Und hörte meist ein Nebeneinander. Hier Stücke instrumentaler Passagen aus Wagner-Opern, oft stark repetitiv verarbeitet. Dort das, was Westbam den „Beat, der niemals stoppt“ nennt. Den man aber nicht gern Groove nennen will. Denn genau die Geschmeidigkeit, die Groove ausmacht, fehlt diesem Techno programmatisch. Westbams Hoppa-Hoppa-Beats marschieren gern geradlinig in eine Richtung. Bisweilen zerbersten sie mit großem Effekt, lösen sich in elektronischen Geräuschen auf. Aber sie kommen zuverlässig wieder. Mit ihnen und mit seinen sehr eingängig jubelnden „Hymnen“ hat Westbam die „Mayday“-Raves und die von 1989 bis 2010 jährlich veranstaltete „Love Parade“ geprägt.



Massenbilder von diesen Aufmärschen, rhythmisch kontrastiert von Ansichten einer Statue von Siegfried als Drachentöter, kamen auch in den auf eine Wand des Festspielhauses projizierten Visuals zum Einsatz. Die allgemein ziemlich erratisch wirkten. Was sollten uns etwa die vielen Szenen aus der Berliner U–Bahn sagen? Die Wasserwellen am Anfang passten immerhin zu Zitaten aus dem „Rheingold“-Vorspiel, das in seiner monotonen Majestät an Ambient-Musik erinnern mag. Allerdings, im „Rheingold“ kommt dann viel mehr, Wagnerianer sagen: eine ganze Welt. Bei Westbam darf nicht mehr viel kommen, er wartet ja nicht gern auf den Groove. In der von ihm und dem Dirigenten Oscar Jockel erstellten Collage klingen etliche Leitmotive Wagners an, dürfen sich aber kaum entwickeln.