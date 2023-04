Mitarbeiterbeteiligung: Mein, dein, unser Unternehmen

Mitarbeiterbeteiligungsmodelle sollen Beschäftigte zu (mehr) eigenverantwortlichem Handeln bewegen und eine stärkere Identifikation mit dem Unternehmen herstellen.

Wer Menschen für Mitarbeit gewinnen will, muss sich aktuell etwas einfallen lassen. Viertagewoche, flexibles Arbeiten und Weiterbildung, freiwillige Sozialleistungen zum Beispiel. Einige Unternehmen denken darüber nach, ihre Mitarbeitenden am Erfolg oder gleich am Unternehmen zu beteiligen. So ein Angebot soll den Arbeitgeber unterscheidbarer vom Mitbewerb machen und gleichzeitig Mitarbeitende zu (mehr) eigenverantwortlichem Handeln bewegen sowie eine stärkere Identifikation mit dem Unternehmen herstellen. Zudem kann es angesichts stark gestiegener (Personal-)Kosten eine Alternative zu weiteren Gehaltserhöhungen sein.