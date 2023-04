Die Planungen für Ostern sind heuer etwas kompliziert gewesen. Und vor allem immer noch nicht abgeschlossen.

Ursprünglich war etwas mit Süden angedacht – also ­Italien halt oder so. Zu Ostern braucht es ein paar Sonnenstrahlen, und zwar ohne Schnee, ist unser langjähriges Familienmotto. Dann wurde daraus doch nichts, sondern der Westen Österreichs. Der Teenager (formerly known as der Jüngste) musste allerdings am Wochenende vor Ostern noch in Linz Tischtennis spielen. ­­

Was ja am Wege läge, sich also nicht schlecht träfe. Ich hatte allerdings am namenlosen Mittwoch vor dem Gründonnerstag einen Zahnarzttermin im Osten. Wurzelspitzenresektion. Ich wollte das Wort nur einmal ausgeschrieben sehen. Am Karfreitag, der für mich eben schon am Mittwoch war, sollte ich aber aus familiären Gründen wieder im Westen sein. Auch der Ostersonntag selbst ist noch offen, nicht was das Programm, aber was die Location betrifft.

Der Älteste kommt aus dem Norden (Berlin), um mit uns Eier zu suchen, von denen – as you read – noch nicht klar ist, wo sie ­versteckt sein werden. Also natürlich auch die konkreten Verstecke nicht, aber nicht einmal, in welchem Bundesland die Nester diesmal zu finden sein werden. Was immerhin die Suche, die oft zu leicht gerät, endlich wieder einmal zu einer echten Herausforderung machen könnte.

Der Mittlere kommt überall hin, Hauptsache, alles ist wie sonst auch. Eine Einstellung, die er mit dem Hund teilt. Das Wetter leider ist gar nicht aprilig, es ist durchgehend schlecht angesagt. Da nützt es auch nichts, wenn ich immer wieder die verschiedenen Wetter-Apps befrage, ob mir eine von ihnen nicht ein paar Grad oder ein paar Sonnenminuten mehr vorflunkern will. Trotzdem oder besser gerade deshalb: Frohe Ostern!

("Die Presse Schaufenster" vom 17.03.23)