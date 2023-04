Japan erklärt Pollen den Krieg

(c) imago images/Nature Picture Library (Cyril Ruoso via www.imago-images.de)

Die Japaner werden von Heuschnupfen geplagt, jetzt soll die Regierung die „nationale Krankheit“ bekämpfen.

Hasel, Erle, Esche, Birke - mit diesem Quartett sind wir in Österreich in eine neue Pollensaison gestartet. Die Esche hat es dabei schon fast hinter sich und die Birke holpert blühbereit durch die kalten Tage und verschont ihre Allergiker noch weitgehend. Spitzenbelastungen wurden vom Pollenwarndienst noch keine registriert. In Japan ist das anders.

Das dortige Umweltministerium warnte kürzlich davor, dass aufgrund der verhältnismäßig hohen Temperaturen in Tokio und in elf anderen Präfekturen die höchste Zedernpollenbelastung seit zehn Jahren verzeichnet wird, was einige Unternehmen sogar dazu veranlasste, ihre Mitarbeiter „Heuschnupfenzulagen“ für verschreibungspflichtige Behandlungen und Klinikbesuche zu gewähren.

Mittlerweile beschäftigt sich auch schon die Regierung mit dem Thema. Auf die hohen Allergikerzahlen angesprochen, schwor Japans Premierminister Fumio Kishida, die „Geißel des Heuschnupfens" zu bekämpfen. Er bezeichnete die Pollenallergie als ein Gesundheitsproblem, das dringende Maßnahmen erfordere. Er werde mit den Ministerinnen und Ministern zusammenarbeiten, um eine Lösung zu finden. Japanische Medien spekulieren nun, dass Kishida eine stärkere Abholzung der pollenstarken Zypressen und eine Aufforstung von Wäldern mit Bäumen, die weniger Pollen absondern, forcieren wird.

Etwa 40 Prozent der Japaner leiden unter Heuschnupfen – einschließlich der bekannten Symptome wie juckender, tränender Augen und Niesen – sobald die riesige Population von Zedern und Zypressen zu Beginn des Jahres beginnt, ihre Pollen abzusondern. Viele würden daher auch noch Masken tragen, auch wenn die Corona-Richtlinien kürzlich aufgehoben wurden.

Das Problem mit dem Heuschnupfen in Japan rührt offenbar von einem Wiederaufforstungsprogramm der Nachkriegszeit, bei dem viele Bäume gepflanzt wurden, um der Bauindustrie des Landes zu helfen.

Die diesjährige Pollensaison hat laut einem Bericht der Japan Times jedenfalls einen Ansturm auf Antihistaminika und andere Allergie-Arzneien ausgelöst, mancherorts hatten sich die Umsätze dieser Präparate sogar verdoppelt.

