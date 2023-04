Roman "Eva": Welche Zukunft haben Kinder in dieser Welt?

(c) Paula Winkler

Verena Keßler lässt die Figur Eva wichtige Fragen stellen (c) Paula Winkler

Wie kann man noch guten Gewissens auf der von der Klimakatastrophe bedrohten Erde leben ­und in dieselbe auch noch Kinder setzen? Verena Keßler gewährt in ihrem Roman "Eva“ Einblick in die unterschiedlichen Lebensentwürfe von vier Frauen.

Es ist eine Frage, die vor allem Frauen gestellt wird: Kann man es verantworten, auf eine bereits überlastete Erde noch weitere Kinder zu setzen? Die Antworten darauf fallen sehr unterschiedlich aus. Da ist Sina, die offenbar nur ihrem Freund zuliebe unbedingt schwanger werden will – er wünscht sich nämlich nichts sehnlicher als eine große Familie. Da sich aber zwei Jahre lang keine Schwangerschaft einstellt, beginnen die mühseligen ärztlichen Untersuchungen und Besuche in Fruchtbarkeitskliniken. Unweigerlich fragt man sich das, was auch Sina zu überlegen beginnt, aber nicht auszusprechen wagt: Soll es überhaupt geschehen? Und wie hoch darf der Preis für eine, ihre Familie sein?

Sinas Schwester, Mona, ist hingegen bereits dreifache Mutter – und ihre Situation sieht ganz anders aus: Ihr Leben scheint geprägt von unendlicher Müdigkeit, Ausgelaugtsein, Dauerüberforderung. Als Sina und Mona einen Kurztrip ans Meer machen, fühlt sich Mona erstmals seit langer Zeit frei – aber sofort völlig in die Ecke getrieben, sobald Mann und Kinder sie am Telefon zu erreichen versuchen. Ist das die Kehrseite der glücklichen Familie?