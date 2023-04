Kloster Mehrerau in Bregenz wird saniert

(c) Angela Lamprecht

Sanierung des Klosters Mehrerau in Bregenz.

Sanierung des Klosters Mehrerau in Bregenz. (c) Angela Lamprecht

Die Arbeiten an dem teils über 900 Jahre alten Bauwerk sollen 2027 abgeschlossen sein.

Das alte Kloster Mehrerau in Bregenz wird in den nächsten fünf Jahren erneuert. Mit den ersten Arbeiten wurde bereits im November 2022 begonnen. Nun liegt die Baubewilligung für die Sanierung des Osttraktes des Klosters Mehrerau vor. Die Anträge für die weiteren Etappen – Ost- und Südflügel sowie die Kirche – werden nach und nach eingereicht. Neben dem Lauteracher Bauunternehmen i+R sind das Architekturbüro EKG Baukultur Ziviltechniker aus Feldkirch sowie regionale Handwerksbetriebe und die Klostertischlerei an dem Projekt beteiligt.

Sanierungsarbeiten im Dachgeschoß. (c) Dietmar Walser

„Die ersten Gebäudeteile konnten wir bereits komplett aushöhlen. Was sich als erhaltenswert herausstellt, das bleibt“, sagt Martin Epp, Geschäftbereichsleiter von i+R. Das Unternehmen baute vor einigen Jahren die Tischlerei nach einem Brand neu auf. Die Schulklassen und Allgemeinflächen des Gymnasiums Collegium Bernardi wurden in drei Bauetappen (jeweils in den Sommerferien 2018 – 2021) ausgebaut und renoviert.

(c) Dietmar Walser

„Auslöser für die Sanierung des Klosters ist das 800-Jahr-Jubiläum des Zisterzienserordens Wettingen-Mehrerau, das wir 2027 feiern“, erklärt Verwaltungsdirektor Michael Gmeinder. „Es geht vor allem um die thermische Verbesserung und Erneuerung der Elektro- und Sanitäranlagen, die teilweise bis zu sechzig Jahre alt sind. Wichtig ist dabei die Rücksicht auf die alte Bausubstanz.“ Das Investitionsvolumen beträgt rund 35 Millionen Euro. „Ohne Spenden ist die Erhaltung eines solchen Kulturgutes allerdings nicht möglich“, so Gmeinder.