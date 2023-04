Von Marni zu Plan C: Die Mode-DNA der Castiglionis

Drucken

Hauptbild • Carolina ist die Tochter von Consuelo Castiglioni, deren Vision für Marni die Neunzigerjahre mitprägte. • Beigestellt

Carolina Castiglioni gehört einer Familie an, die seit vier Generationen die italienische Mode prägt. Jede hatte ihren eigenen Zugang, und auch die jüngste Marke, Plan C, reflektiert den Zeitgeist.

Der Eingang in den Palazzo an der viel befahrenen Via Visconti di Modrone führt zunächst in einen der Innenhöfe, wie Mailand sie für seine neugierigen Besucher bereithält und die, ebenso wie die Portale und Lobbys der Stadt das bereits tun, einen Bildband füllen könnten. Der aufmerksame Concierge tritt gleich aus seiner Loge und bietet sich hilfreich an. „Plan C? Da hinten rechts, die letzte Stiege, dann im dritten Stock.“

Der wackelige Fahrstuhl ist so klein, dass nur zwei Personen Platz haben, im Stiegenhaus trifft man auf andere Bewohner des Hauses: Angehörige der borghesia milanese mit ihrem verhaltenen bürgerlich schicken Stil, der sich in den Kollektionen mancher hier ansässiger Modemarken widerspiegelt. Ebenso wie in den Räumlichkeiten, in denen Carolina Castiglioni mit ihrem Team während der Fashion Week das Fachpublikum empfängt. Nicht schreierisch sind sie, unendlich geschmackvoll, ein bisschen altmodisch, dieses Altmodische ist aber natürlich ironisch gemeint.

Der Showroom von Plan C befindet sich in denselben Räumen wie das Pelzatelier der Urgroßmutter. Beigestellt

Schon als Kind war sie lieber im Atelier als daheim

„Das ist die Atelierwohnung meiner Urgroßmutter, die hier in den 1960er-Jahren maßgeschneiderte Pelze für die Mailänder Gesellschaft anfertigte“, erzählt Castiglioni, die als ein wenig schüchtern gilt, dabei aber durchaus zielstrebig auftritt. Ihr Großvater machte aus dieser Pellicceria Motta dann eine Firma, die auf die Produktion und den Vertrieb von Echtpelz-Konfektionsware für große Marken zuständig war – Ciwifurs hieß diese und passte perfekt in die Periode der sich industrialisierenden Modebranche Italiens. In den 1990er-Jahren folgte dann der Geniestreich der Eltern, der dank des Kreativtalents von Carolinas Mutter, Consuelo Castiglioni, zum globalen Hit wurde. Sie gründeten die Marke Marni, die für gut angezogene Frauen mit einer ausgeprägten Dosis Modemut weltweit zur Referenz wurde.