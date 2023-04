Stella Schuhmacher über Hamantaschen, Matzenbrot und Charoset

Stella Schuhmacher

Geboren 1972 in Salzburg, Studium der Romanistik, Ausbildung an der Diplomatischen Akademie. Arbeitete für UNO und Weltbank im Bereich Kinderschutz, Frauenrechte. Lebt seit über 20 Jahren in den USA. In regelmäßigen Abständen berichtet sie an dieser Stelle von österreichischen Holocaust-Überlebenden und dem jüdischen Leben in New York.