Healthcare-Sektor zieht kurzzeitig an, Büroimmobilien am gefragtesten

Laut CBRE gab es im ersten Quartal 2023 einen starken Rückgang bei Investmenttätigkeiten am heimischen Markt für Immobilien.

„Die Investmenttätigkeit am Immobilienmarkt ist im ersten Quartal stark zurück gegangen. Österreich liegt hier im internationalen Trend“, kommentiert Lukas Schwarz, Head of Investment Properties bei CBRE, die aktuellen Entwicklungen am österreichischen Immobilieninvestmentmarkt. Mit rund 450 Euro Millionen Volumen wurde im ersten Quartal 2023 um 55 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2022 investiert, der Zehnjahresschnitt wurde um 43 Prozent unterschritten.

Healthcare-Sektor zieht an

Die gefragteste Assetklasse auf dem österreichischen Immobilieninvestmentmarkt des ersten Quartals 2023 waren Büroimmobilien (51 Prozent), gefolgt vom Healthcare-Sektor (knapp 24 Prozent) und Logistik (rund 14 Prozent). „Es ist noch zu früh, um daraus einen Trend für das Jahr abzuleiten“, sagt Schwarz.

Der hohe Anteil von Healthcare sei auf den Verkauf eines Pflegeheimportfolios in der Steiermark zurückzuführen. Bei der ansonsten „stärksten Assetklasse“, den Wohnimmobilien, waren kaum Aktivitäten zu beobachten. Hier fanden nur wenige Forward-Transaktionen statt und der Fokus lag auf Bestandsimmobilien.

Renditen steigen

Laut CBRE sind die Renditen in allen Assetklassen im ersten Quartal 2023 noch einmal gestiegen und sollten – so lange die EZB weitere Zinsanpassungen vornimmt – im Jahresverlauf noch weiter steigen. Bis zur Senkung des EZB Leitzinses – dies könnte aus heutiger Sicht Anfang 2024 eintreten. „Wir gehen davon aus, dass in der zweiten Jahreshälfte 2023 der Immobilieninvestmentmarkt wieder Fahrt aufnehmen wird und es mehr Aktivitäten geben sollte“, so Schwarz. (red.)



