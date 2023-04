Erneut Nachbeben in Gloggnitz registriert

Die schwache Erschütterung ereignete sich Freitagmittag. Sie wurde nur vereinzelt und als Grollen wahrgenommen, teilt die GeoSphere Austria mit.

Bei Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) hat sich am Freitag ein weiteres schwaches Nachbeben ereignet. Das bereichtet die GeoSphere Austria. Um 11.41 Uhr wurde eine Magnitude von 1,8 gemessen. Das Beben wurde "nur vereinzelt schwach und als Grollen wahrgenommen". Schäden an Gebäuden seien nicht zu erwarten. Wenige Sekunden davor und kurz danach kam es zu zwei weiteren Ereignissen, die mit Magnituden von 0,3 und 1,4 nicht verspürt wurden.

Am 30. März in den späten Abendstunden hatte ein Erdbeben der Stärke 4,2 den Raum Gloggnitz erschüttert. Es wurde der Bevölkerung deutlich wahrgenommen. Zahlreiche Meldungen über leichte Schäden wurden verzeichnet. In der Folge kam es zu mehreren Nachbeben.

