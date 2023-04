Schummeln ausgeschlossen?

Schummeln lässt sich bei digitalen Klausuren schwer überprüfen. Doch Bildungsinstitutionen haben neue Methoden entwickelt. Und setzen auf Eigenverantwortung.

Der klassische Schummelzettel hat im Zeitalter von Onlineprüfungen ausgedient. Chat GPT schreibt mittlerweile ganze Seminararbeiten und hat die Diskussion rund um digitales Schummeln weiter angefacht. Die Universitäten arbeiten bereits in Arbeitsgruppen an Lösungen im Umgang mit der KI-Software. Aber schon vor dem großen Chat-GPT-Hype war Onlineschummeln bei den Hochschulen Thema. „So wie man bei Prüfungen in einem Prüfungssaal Schummeln nicht ganz ausschließen kann, lässt es sich auch bei Onlineprüfungen nicht vermeiden, dass unerlaubte Hilfsmittel verwendet werden“, sagt Elfi Furtmüller, Geschäftsführerin der Akademie für Gesundheitsberufe Wien. Trotzdem hat man dort, wie auch an anderen Bildungsinstitutionen, Instrumente entwickelt, um digitale Prüfungen weitestgehend korrekt abhalten zu können.

Digitale Prüfungsformate

An der Ferdinand Porsche Fern-FH, die alle ihre neun Studiengänge im Onlinesetting durchführt, werden mündliche Prüfungen über ein Videokonferenz-Tool abgehalten. Bei den schriftlichen Prüfungen gibt es mehrere Optionen: Meist werden diese über einen Onlinetest im Lernmanagementsystem abgehalten. „Manchmal ist es aber notwendig, dass die Studierenden Sachverhalte visuell darstellen, zum Beispiel mit Skizzen oder Diagrammen. Da eignen sich sogenannte Paper-Pencil-Prüfungen besser“, erklärt Martin Staudinger, Kollegiumsleiter der Fern-FH und Studiengangsleiter des Bachelorstudiengangs Wirtschaftsinformatik. Dabei erstellen die Studierenden die Prüfung mit Papier und Stift, scannen diese ein oder fotografieren sie ab und laden sie hoch.



Am MCI Management Center Innsbruck arbeitet man bei den angebotenen Online-Studiengängen mit Open-Book-Prüfungen und Take Home Exams. „Dabei bearbeiten die Studierenden innerhalb einer bestimmten Zeitspanne eine anwendungsorientierte Aufgabenstellung und dürfen dazu Lernmaterialien wie Bücher, Onlineressourcen oder Mitschriften verwenden“, erklärt Christine Aufschnaiter, stellvertretende Leiterin des Departments „Betriebswirtschaft Online“ und des gleichnamigen Bachelorstudiengangs. Bei diesem Prüfungsformat gehe es eben nicht ums Auswendiglernen, sondern um die korrekte Anwendung der Kursinhalte. Schummeln sei hier weniger Thema, weshalb sich dieses Format besonders gut für Onlineprüfungen eigne.

Internetsperre und Video

Um das Schummeln bei klassischen Onlineklausuren zu vermeiden, setzt das MCI auf eine spezielle Prüfungssoftware, die den Studierenden den Zugang zum Internet verwehrt und gleichzeitig Daten darüber sammelt, wie lang der Prüfling für die Beantwortung der Fragen braucht.

Die Akademie für Gesundheitsberufe verwendet für digitale Prüfungen ein Videoüberwachungssystem, das als externes Tool in die bestehende Moodle-Lernplattform integriert wurde. „Die Videos werden von Anfang bis Ende von der Prüfungsstelle im Vier-Augen-Prinzip kontrolliert. Wird ein verbotenes Verhalten gemäß der vorab definierten Regulierung während der Videoaufzeichnung erfasst, wird der Zeitpunkt der Verfehlung sowohl in einem PDF-Bericht als auch in der Videoaufzeichnung dokumentiert“, erklärt Furtmüller.



Schummeln wird also schwer gemacht, ist allerdings nicht hundertprozentig auszuschließen. Und, meint Aufschnaiter, es will definiert sein: „Am Anfang muss man überhaupt darüber nachdenken, was als Schummeln gilt. Wir haben zum Beispiel zu mehr als 90 Prozent Open-Book-Prüfungen. Das heißt, die Studierenden können im Grunde alle Unterlagen verwenden. Damit fällt vieles weg, was andernorts als Schummeln eingestuft wird“, erklärt Aufschnaiter.

Neuer Mix an Beurteilung

Wichtig sei es, einen Mix aus verschiedenen Elementen für die Leistungsbeurteilung zu schaffen, sagt Furtmüller: „Bei uns müssen Studierende je nach Lehrgang individuelle, schriftliche Hausarbeiten schreiben, offene Fragen ausarbeiten, aktiv im Diskussionsforum mit Studierenden und Dozenten diskutieren, Fragen stellen und Antworten schreiben.“ Auch bei anderen Weiterbildungskursen setzt die Akademie für Gesundheitsberufe auf einen Mix aus Hausarbeiten, Anwesenheitszeit auf der Lernplattform, Log-in-Statistiken, Onlineprüfungen. Auch muss eine eidesstattliche Erklärung abgegeben werden. Geschummelt werde hier wenig.

Furtmüller erklärt es sich folgendermaßen: „Unsere Teilnehmenden sind im Durchschnitt 41 Jahre alt und entscheiden sich bewusst für eine Weiterbildung, weil sie etwas lernen wollen.“