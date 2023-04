Der abgesagte Osterputz

Wenn Sie während der Osterfeiertage irgendwo eingeladen sind und es steht dort neben Ostersträuchern irrsinnig viel Klumpert in der Gegend herum, heißt das übrigens nicht zwingend, dass nicht aufgeräumt und auf den Osterputz vergessen worden ist.

Nein, die Bewohner könnten Fans eines aktuellen Trends sein: Cluttercore. Zusammengefasst heißt Cluttercore („Clutter“ bedeutet so etwas wie Klumpert, „core“ wie in Hardcore) nichts anderes, als seine Zimmer mit möglichst viel Dekozeug extrem zu überladen. Etwa Tischchen, auf denen sich Kerzen, Plastikpüppchen, Häferln, Vasen oder alles zusammen tummeln. Natürlich nicht, das ist wohl der kleine Unterschied zu Messie-Wohnungen, irgendwie: Die Unordnung wird liebevoll inszeniert und arrangiert.



Das alles scheint mir eine – eh irgendwie sehr sympathische – Gegenbewegung zu Marie Kondo zu sein. Sicher, wer einst mit der Aufräumfanatikerin seine Wohnungen radikal leer geräumt (sie selbst hat damit wieder aufgehört, was man so hört) oder spätestens in der Fadesse der Pandemie ordentlich ausgemistet hat, steht jetzt Cluttercore-mäßig schlecht da, weil es daheim gar nicht mehr viel gibt, was man nun als Staubfänger und Eyecatcher in einem aufstellen könnte.



Wir lassen, wie schon das Kondo-Ausmisten, auch diesen Trend aus. Nicht, weil wir nicht genug Zeug hätten, das man Instagram-tauglich drapieren könnte. Unser Sammelsurium an Schlumpffiguren, Schneekugeln und Ähnlichem wurde nur an jenem Tag verräumt, an dem die hochaktiven Katzen eingezogen sind.

Denn: Lang würde der ganze Krimskrams nur dort stehen bleiben, wo die Katzen mit ihren neugierigen Pfoten nicht hinkommen. Alles andere wird gnadenlos umgeworfen und abgeräumt. Der Cluttercore-Trend würde sich bei uns also auf den Boden und unter die Couch verlagern. Dafür ist mit den Staub aufwirbelnden Katzen so ein Osterputz leider dringend notwendig. Ich persönlich vermute ja, dass zwischen Frühjahrsputz und -müdigkeit ein direkter Zusammenhang besteht, aber das ist eine andere Geschichte. In diesen Sinne: Frohe Ostern!

