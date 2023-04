Niemand in Tadschikistan hat je vom Geldsegen aus Europa gehört

Die sieben Stunden, die ich rund um den pittoresken Basar von Pandschakent verbringe, wird ununterbrochen auf mich eingeredet.

Auf einmal stehe ich in einem vollkommen unbekannten Land. Im 29. Regierungsjahr von Enomalij Rachmon nimmt Tadschikistan auf dem Demokratie-Index den 157. Platz unter 167 Ländern ein, an der Ostgrenze liegt Chinas Umerziehungslager-Provinz Xinjiang, die Nordgrenze mit Kirgisien ist nach den Grenzschießereien von 2022 geschlossen, die Südgrenze mit Afghanistan wird von den Taliban blockiert, die Hochgebirgsregion Berg-Badachschan ist nach den niedergeschlagenen Aufständen von 2012, 2014, 2018, 2021 und 2022 abgeriegelt.

2021 beschloss die Europäische Kommission, Chinas „Neuer Seidenstraße“ mit einem 300 Milliarden Euro schweren „Global Gateway“ Konkurrenz zu machen. Seither umwirbt Europa auch Tadschikistan: So will die Kommission 15 Prozent des Wasserkraftprojekts Nogun finanzieren, das mit der höchsten Staumauer der Welt so viel kosten könnte wie das tadschikische BIP eines Jahres. Was liegt da näher, als in den tadschikischen Europadiskurs zu lauschen?

In der ärmsten, südlichsten und einzigen iranischsprachigen Ex-Republik der Sowjetunion sehe ich Folgendes: terrassenebene Grashügel vor einer verschneiten Gebirgskette; Schüler in obligaten Anzügen mit obligater Nationalfahnen-Krawatte; Tadschikinnen, von einem Mann aus einem Taxi geworfen oder zum Stehen hinter sitzenden Mann gezwungen, die sich aber fast ungezwungener äußern als Männer; nur zwei oder drei von etwa 15 männlichen Gesprächspartnern, die nicht per Arbeitsmigration mit Russland verbunden sind; einige Burschen mit Russland-Aufnähern.