Erler/Miedler zogen in Marokko in ihr viertes ATP-Finale ein

Der Tiroler Alexander Erler und der Niederösterreicher Lucas Miedler sind am Freitag beim Tennisturnier in Marrakesch/Marokko in ihr insgesamt viertes Finale auf der ATP-Tour eingezogen. Die aktuellen Wien- und Acapulco-Titelträger besiegten im Halbfinale als Nummer drei eingestuft die französische Nummer-5-Paarung Maxime Cressy/Albano Olivetti 6:2,7:6(1). Ihre bisherigen drei Endspiele haben Erler/Miedler gewonnen - neben Wien 2022 und Acapulco 2023 auch Kitzbühel 2021.

Beide werden am Montag in der Weltrangliste ein neues Karrierehoch erreichen. Erler (bisher 42) wird zumindest 40. sein, Miedler (43) zumindest 42. Im Fall eines Finalsiegs würde es für beide voraussichtlich um jeweils zwei weitere Positionen nach vorne gehen. Die Endspielgegner werden im Verlauf des Freitags ermittelt.