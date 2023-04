Arsenal kämpft gegen Negativserie in Anfield an

Der Tabellenführer gastiert in Liverpool und will man auf dem Weg zum ersten Titel seit 19 Jahren nicht nachlassen, ist ein Sieg Plficht. Bloß, die Gunners haben die jüngsten sechs Auftritte in Anfield klar verloren.

Auf dem Weg zum ersten Meistertitel seit 19 Jahren will Arsenal endlich auch die Negativserie an der Anfield Road beenden. Der Tabellenführer der englischen Fußball-Premier-League gastiert am Ostersonntag bei Ex-Meister Liverpool, der die jüngsten sechs Liga-Duelle mit den Londonern im eigenen Stadion gewonnen und dabei stets zumindest drei Tore erzielt hat. Verfolger Manchester City kann am Vortag mit einem Erfolg bei Schlusslicht Southampton Druck auf die "Gunners" machen.

Arsenal hält bei acht Punkten Vorsprung auf den Titelverteidiger, aber einem Spiel mehr und einem harten Frühjahrsprogramm mit Auswärtsmatches bei ManCity und dem Tabellendritten Newcastle sowie einem Heimspiel gegen Chelsea. Ein Ausrutscher in Liverpool würde den Titelkampf wieder richtig spannend machen, seit der Heimniederlage gegen Manchester City ist Arsenal aber mit sieben Siegen in Serie voll in Fahrt. "Wenn sie in Anfield gewinnen, glaube ich, dass Arsenal den Titel holt", legte sich Sky-Experte Gary Neville fest.

Nach der 1:4-Schlappe vergangenes Wochenende gegen Manchester City und einer Nullnummer zu Wochenmitte gegen Chelsea hofft Liverpool-Trainer Jürgen Klopp aber auf eine Reaktion seiner Mannschaft. "Wir spielen zu Hause und wir müssen eine Verbesserung zeigen", sagte Klopp, dessen Team nur auf Platz acht liegt und die Qualifikation für einen Europacup-Startplatz zu verpassen droht.

Titelverteidiger Manchester City hofft auf Schützenhilfe, um im Schlager gegen Arsenal am 26. April die Geschicke in der eigenen Hand zu haben. Southampton darf dabei kein Stolperstein sein.