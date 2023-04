Christsein heute endet vor dem Psychiater – oder?

Etwa 1,85 Meter hohe Sandsteinfigur des heiligen Franziskus von Assisi am Ufer der Mosel in der Nähe von Riol ( Landkreis Trier-Saarburg Rheinland-Pfalz ).

Für Adolf Holl war Franz von Assisi „Der letzte Christ“. Eine Lehre aus Holls Werk, das erstmals 1979 erschien, lautet: Christsein heute, im Sinne Assisis, endet vor dem Psychiater – oder dem Nobelpreiskomitee.

Adolf Holl sympathisierte nicht besonders mit der heutigen Charity-Kultur. Half er Menschen in ihrer Not, waren das Personen, die er persönlich kannte. Diese unterstützte er, gemessen an seinen eigenen eher bescheidenen Verhältnissen, großzügig aus seinem christlichen Herzen heraus. Kein Zweifel, Holl identifizierte sich, aus gebührendem Abstand und Respekt, mit Franz von Assisi. Sein Buch über den Heiligen, der aus innerer religiöser Überzeugung die Armut wählte, betitelte Holl mit „Der letzte Christ“. Assisi, Begründer der Franziskaner, des „Ordens der Minderbrüder“, starb 1226. Wo sind seither die Christen geblieben? Das ist die polemische Grundfrage, die sich aus dem Titel ergibt. Holls Antwort darauf lautet, dass es dem Christenmenschen um die Nachfolge Christi geht, die Franz von Assisi zu leben versuchte und im Ansatz auch zu existieren vermochte.

Als ich einmal bei Adolf Holl zu Besuch war, fragte ich ihn, wie es unter dieser Voraussetzung Jesu erginge, wenn er wieder auf Erden wandeln sollte. Bei Dostojewski, in dessen Großinquisitor-Episode der „Brüder Karamasow“, soll der wiedergekommene Jesus beiseitegeschafft werden, weil sein bloßer Vorbeigang die Menschen mit einer abgrundtiefen Liebe erfüllte und damit mit einer unwiderstehlichen Hinneigung zu einem Leben in Armut und christlicher Caritas. Auf meine Frage hin kramte Holl eine Zeit lang in seinen wohlgeordneten Mappen, um mir die Ausgabe einer Zeitschrift zu überreichen, worin eine einschlägige Bildergeschichte über Jesus enthalten war.

Es handelte sich um ein satirisches Journal der Belle Époque, „L'Assiette au Beurre“, vom 12. April 1903. Die Geschichte geht so: Jesus kommt in Paris an, er steigt aus einem luxuriösen Zugabteil aus und wird von allerlei Würdenträgern der Stadt ehrerbietig begrüßt. Feierlich begleitet man ihn zur Kathedrale. Eine so große Menge ist herbeigeeilt, dass ihn nur wenige sehen können. In der Kathedrale präsentiert der Erzbischof Jesus den Gläubigen und sagt: „Das ist jener, welcher euch aufforderte, alles sein zu lassen und ihm nachzufolgen.“

Die Kathedrale ist prunkvoll, der Erzbischof ist prunkvoll, und der Illustration, die diese Szene darstellt, ist als Text beigegeben: „Le Christ ne comprit pas . . .“ Er versteht nicht. Man lädt Jesus zu einem glanzvollen Bankett, er versteht nicht; man bringt ihn zu einer Versammlung reicher Damen, die gute Werke für die Armen tun, er aber versteht wieder nicht; man bringt ihn im schönsten Zimmer des erzbischöflichen Palais unter, damit er schlafen könne. Jesus versteht nicht . . . Am nächsten Morgen, nachdem er, wie der Text sagt, gesehen und verstanden hat, verlässt Jesus seine Kirche, indem er dem Klerus, der ihm folgen will, gebieterisch bedeutet, sich nicht weiter um ihn zu bemühen: „Ne me suivez plus!“ Von nun an kann man Jesus nirgendwo anders mehr sehen als in den Gegenden, wo die Armen wohnen. Das aber wird ihm zum Verhängnis. Denn bei dem Versuch, einen Bettler vor der Arretierung durch die Polizei zu bewahren, wird er selbst verhaftet und vor den Richter geschleppt.