Ding Liren: 64 Felder bedeuten ihm die Welt

Erstmals sitzt mit Ding Liren, 30, ein Chinese beim Event in Astana am finalen Tisch. Er glaubt gegen den (neutralen) Russen Jan Nepomnjaschtschi an seine Chance: Das Juwel aus Wenzhou sucht „Züge, die Computer lieben“.

Astana. Magnus Carlsen fehlt bei der Schach-WM in Astana. Der unter neutraler Flagge ziehende Russe Jan Nepomnjaschtschi gilt als Favorit, jeder spricht über Züge, Taktik, den echten Angriffskrieg in Ukraine. Aber kaum einer verliert ein Wort über seinen Kontrahenten, den Chinesen Ding Liren. Der 30-jährige aus Wenzhou, Provinz Zhejiang, ist mit 2788 Elo-Punkten die Nummer drei der Welt. Ding, der seit seinem vierten Lebensjahr Schach spielt und seit 2009 Großmeister ist, gilt als Chinas neuer Stolz. Nicht nur Tischtennis ist im „Reich der Mitte“ populär, auch der Denksport auf 64 Feldern.

Hätte Carlsen nicht zurückgezogen aus angeblicher Fadesse am Spiel oder Event, wäre Ding Liren nicht hier. Er wurde beim Kandidatenturnier in Madrid 2022 mit acht von vierzehn Punkten Zweiter hinter Nepomnjaschtschi. Er versteht es, Stellungen zu halten, neu zu gewinnen – und wer weiß: Wird der Chinese Schach-Weltmeister?