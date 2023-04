Gern auch fleischlos: Hauptsache, weg vom Dauer-Karfreitag

Was essen wir zu Ostern, und worüber freuen wir uns? Das war schon leichter zu beantworten. Mental leben wir ja jetzt in einer Karfreitagsgesellschaft.

Süße Osterlämmchen haben in den vergangenen Wochen wieder die Supermärkte geziert. Vor diesen weiß bepuderten Teigtieren fühlt man sich ebenso wenig an ihren Ursprung erinnert wie das ahnungslose Kind vor einer Scheibe Extrawurst. Einst wurden Tiere geopfert, dann löste Jesus sie ab, als „wahres Osterlamm“ (und wurde Biskuit).



Trotzdem liegt am Ostersonntag in Österreich immer noch viel Tierisches auf dem Teller. Dass zuletzt die Preise dafür deutlich gestiegen sind, kann Klimabewussten gefallen: Vielleicht ist es ja ein Schritt weiter in Richtung Ostern ohne Osterschinken? Der Zeitpunkt für Genugtuung könnte freilich besser sein, angesichts von Inflation und hohen Energiepreisen. Denn die Kluft zwischen Fleischessern und -verweigerern ist heute tendenziell auch eine soziale Kluft.