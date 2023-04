Wo Migrantinnen radeln lernen

Mit kostenlosen Fahrradkursen speziell für Frauen wollen der ÖAMTC und die Mobilitätsagentur Wien vor allem Migrantinnen fördern. Die Nachfrage ist groß.

Wien. Ob der ÖAMTC und die Mobilitätsagentur Wien wussten, dass das Fahrrad schon Suffragetten im 19. Jahrhundert zu mehr Selbstbestimmtheit verhalf? Es ist jedenfalls ein verwandter Grundgedanke, der hinter den Fahrradkursen für Frauen steht, die heuer zum zehnten Mal angeboten werden.

Denn die kostenlosen Kurse richten sich vor allem an Migrantinnen aus Ländern, in denen sie als Frauen nicht Radfahren lernen durften, oder wo das Fahrrad als Fortbewegungsmittel nicht üblich ist. So soll die selbstständige Mobilität der Frauen gefördert werden.

Für die Frauen bedeute das Fahrradfahren meist aber noch mehr: Das Erfolgsgefühl, das Radfahren im Erwachsenenalter zu erlernen, stärke das Selbstbewusstsein und gebe Kraft, auch in anderen Bereichen das Leben aktiv zu gestalten, sagt Nasila Berangy-Dadgar, Leiterin des ÖAMTC-Diversitätsmanagements. „Für viele erfüllt sich damit auch ein Kindheitstraum.“ Die Kurse würden so jedenfalls einen Beitrag „für gelebte Integration“ leisten – wobei auch Frauen ohne Einwanderungsgeschichte an den Kursen teilnehmen würden.

Seit dem Beginn der Kurse im Jahr 2014 haben so rund 700 Frauen in Wien radeln gelernt. „Die Nachfrage ist ungebrochen groß und wächst“, sagt Ellen Dehnert, Leiterin der ÖAMTC-Mobilitätsprogramme. So habe man von ursprünglich zwei Kursen pro Jahr auf mittlerweile 16 pro Jahr aufgestockt. Durchschnittlich nehmen zehn Frauen pro Kurs teil. Ein Fahrradkurs besteht aus acht Übungstagen zu je drei Stunden und drei Ausfahrten im Straßenverkehr. Den Grundstein zum Radfahren legen Übungen mit Tretrollern, erst danach geht es über das Rollerrad hin zum Fahrrad. Auch das Wissen über Verkehrsregeln und -schilder ist Teil des Unterrichtsinhalts. Pro Kurs können maximal zwölf Frauen teilnehmen.

Zu wenige Männer für Kurs

Auch für Männer bieten ÖAMTC und Mobilitätsagentur Anfängerkurse an – bisher fanden sich dafür aber nie genügend interessierte Teilnehmer, heißt es beim ÖAMTC. Der nächste Kurs startet am 17. April, der letzte in diesem Jahr am 23. September. Anmeldungen sind unter diversitaet@oeamtc.at möglich. (twi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.04.2023)