Kostspielige Royals: So teuer kommt die Briten die Monarchie

Während sich das Land auf die Krönung von Charles III. vorbereitet, nimmt der „Guardian“ die Finanzen der Royals unter die Lupe.

London. Der britische Boulevard ist in diesen Wochen ziemlich aufgedreht. In knapp einem Monat wird Charles III. in einer opulenten Zeremonie zum König gekrönt, und die glühenden Monarchisten in der Regenbogenpresse können es nicht mehr erwarten. Jeden Tag publizieren sie neue Details oder Spekulationen zum Ablauf des Festakts: Wer genau wo stehen wird auf dem Balkon. Wer die Robe des Königs tragen wird. Sie schreiben vom neuen Selbstbewusstsein von Camilla, die von nun an „Königin Camilla“ heißt. Und manche befürchten, dass Charles' Finger zu stark anschwellen könnten, sodass der Krönungsring nicht passt.

Der linksliberale „Guardian“ hat indessen eine Serie zu den „Kosten der Krone“ gestartet, die die Finanzen der Monarchie unter die Lupe nimmt. Im Interesse der Öffentlichkeit werde die Zeitung „offenlegen, was für ein Vermögen die Royals dank ihrer öffentlichen Funktion im Stillen angesammelt haben“. Es sei „eine Herausforderung, Antworten auf die einfachsten Fragen zu erhalten“.