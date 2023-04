Liebeserklärung an die Donau und ihr Umfeld

Beppo Bayers Streifzüge führen ihn an den Donaukanal, an das Ufer des Hauptstroms, auf die Donauinsel und an die Alte Donau.

Beppo Beyerl hat wieder einen seiner beliebten Spaziergänge vorgelegt.

Zwar ist Beppo Beyerl in Wien geboren, nennt aber als weitere „Heimaten“ Südböhmen und den Karst. Diesmal bleibt er in der engeren Umgebung und wandert mit uns an der Donau entlang. Sein anekdotenreicher Text ist garniert mit vielen historischen Bezügen und wird ergänzt mit zahlreichen hübschen alten Ansichten und aktuellen Fotos. Seine Streifzüge führen ihn an den Donaukanal, an das Ufer des Hauptstroms, auf die Donauinsel und an die Alte Donau.

Los geht's im Kahlenbergerdorf, diesem lieblichen Weinhauerort, von dort führt seine Schilderung logischerweise über den Kuchelauer Hafen zum Nußdorfer Spitz, immer entlang dieser 1870 bis 1885 „konstruierten Wasserbahn“, dem Donaukanal. Friedensbrücke und Rossauer Kaserne erfahren eingehende Würdigung. An der Salztorbrücke angekommen, wird des einstigen zentralen Fischmarkts Am Schanzel gedacht. Die Wanderung endet in der Dampfschiffstraße, wo heute der Rechnungshof residiert und einst die Direktion der DDSG stand. Direkt vor dem Direktionsgebäude befand sich die Anlegestelle der Donaudampfer.