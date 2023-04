Da stürmte er von der Bühne

So viel vorweg: Die Entstehungsgeschichte des Lieds beruht auf einem Missverständnis. Da der Mann mit der Branche bisher nichts am Hut gehabt hatte, spielte er sein Lied einer arrivierten Musikerin vor, die bereits mit 13 Jahren ihr Konzertdebüt in klassischer Musik gegeben hatte. Sie war begeistert, er allerdings sträubte sich anfangs, das Lied öffentlich zu präsentieren – bis sie ihn überredete, es doch zu tun.

Als hätte er es vorausgesehen – self-fulfilling prophecy? –, geriet der Auftritt zu einem Debakel, worauf der Mann von der Bühne stürmte. Allerdings ließ sich die Musikerin nicht beirren, sondern kehrte mit ihm zurück auf die Bühne. Die Zuschauer hatten nach ihrer Aussage schon große Begeisterung gezeigt, da sie „es immer lieben, wenn sie jemanden zusammenbrechen sehen“ – das mag wohl daran liegen, dass durch so eine starke emotionale Regung die Distanz zwischen angehimmeltem Künstler und „Normalsterblichen“ überbrückt wird.

Jedenfalls standen dann beide hinter dem Mikrofon und spielten das Lied zu Ende. Später sollte der Mann seinen abrupten Abgang damit begründen, dass eine Saite an seiner Gitarre gerissen war. Lassen wir das so stehen.