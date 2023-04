Töchter sexuell missbraucht: Auch Dreijährige als Opfer

Burgenland. Ein Vater und eine Mutter sollen ihre Töchter missbraucht und Videos davon gemacht haben.

Wien. Hat der Vater die Ambitionen seiner Tochter, Model zu werden, als Vorwand genommen, um das Mädchen vielfach sexuell zu missbrauchen? Fest steht, dass ein 42-jähriger Burgenländer aus Oberwart und eine 21-jährige Niederösterreicherin aus dem Bezirk Hollabrunn seit Dezember in Eisenstadt in Untersuchungshaft sitzen. Ihnen wird vorgeworfen, ihre Töchter missbraucht zu haben. Die Tochter des Manns ist volljährig. Die der Frau gerade einmal drei Jahre alt.

Der Fall hat sich laut Staatsanwaltschaft Eisenstadt in den Jahren 2021 und 2022 zugetragen. Wie die „Bezirksblätter Burgenland“ berichten, wollte die Tochter des Manns Model werden. Der Vater bot offenbar an, ihr mit den Fotos zu helfen. Auf sein Betreiben hin wurden die Aufnahmen immer freizügiger. Schließlich kam es zum mehrmaligen sexuellen Missbrauch durch den Vater. Die Fotos und Videos soll der Mann verkauft haben. In einem Video soll auch die 21-jährige Bekannte des Manns eine Rolle spielen, die sich darin an ihrer dreijährigen Tochter vergeht.

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt bestätigte, dass es Bildmaterial gibt und die Verdächtigen in U-Haft sitzen. Aufgekommen ist der Fall im Zuge der Auswertung von Bildern sexuell missbrauchter Kinder in einem anderen Fall. Dem Mann wird nun schwerer sexueller Missbrauch Unmündiger, pornografische Darstellung Minderjähriger, Blutschande und der Verkauf von Drogen vorgeworfen. Gegen die 21-Jährige wird wegen pornografischer Darstellung Minderjähriger sowie schweren sexuellen Missbrauchs ermittelt. An der Dreijährigen soll sich auch der Mann vergangen haben. Beide sind nicht geständig und machen Drogen und Erinnerungslücken geltend. (win)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.04.2023)