US-Banken wollen Kunden mit Prämien bei der Stange halten

US-Banken ködern ihre Kunden mit Prämien für die Eröffnung neuer Konten oder für regelmäßige Einzahlungen. So wirbt Capital One Financial mit einem Bonus von 100 Dollar für die Eröffnung eines neuen Sparkontos, auf dem 90 Tage lang mehr als 10.000 Dollar liegen. Der Bonus erhöht sich auf 1000 Dollar, wenn mehr als 100.000 Dollar auf dem Konto sind. Discover Financial Services und LendingClub bieten ähnliche Konditionen.

Die Werbeaktionen laufen zu einer Zeit, in der die Insolvenzen der Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank im März die Kunden verschreckt haben. Sie haben insgesamt 119 Milliarden Dollar aus kleineren Instituten abgezogen, da sie um ihre Sparguthaben fürchteten.

Die Citizens Financial Group bietet einen Bonus von 25 Dollar für Kunden, die drei Monate lang 100 Dollar pro Monat einzahlen und ein Mindestguthaben aufrechterhalten. Das geht aus E-Mails hervor, die nach dem 10. März an die Kunden geschickt wurden. Das Angebot sei Teil einer im Voraus geplanten Kampagne und keine Reaktion auf bestimmte Ereignisse, sagte Citizens-Sprecherin Eleni Garbis.

Intensiver Wettbewerb unter Banken

Analysten sehen in den Aktionen ein wirksames Mittel für die Banken, ihre Kunden an sich zu binden, indem sie mehr für Spareinlagen zahlen. "Da die Zinssätze gestiegen sind, sind hochverzinsliche Sparkonten wieder in Mode gekommen, wobei einige Banken aggressiv miteinander konkurrieren", sagte Andrew Davidson vom Marktforscher Mintel. "Der intensive Wettbewerb wurde durch einen allgemeinen Rückgang der Einlagen weiter angeheizt."

Kleinere Banken, die von der jüngsten Krise am stärksten betroffen waren, konnten den wöchentlichen Daten der Notenbank zufolge die Abwanderung von Spareinlagen vorerst eindämmen. Branchenexperten beobachten die Abflüsse jedoch weiterhin genau.

