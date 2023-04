Tote Frau nach Brandalarm in Klagenfurter Wohnung gefunden

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte nur mehr der Tod der Frau festgestellt werden. Die Todesursache und der Grund der Rauchentwicklung ist Gegenstand der Ermittlungen.

In einer Wohnung in Klagenfurt ist am Freitagnachmittag ein Brandmeldealarm ausgelöst worden. Nachdem die Einsatzkräfte in die verrauchte Wohnung eingedrungen waren, fanden sie eine leblose Person am Boden liegend vor. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte nur mehr der Tod der Frau festgestellt werden. Die Todesursache und der Grund der Rauchentwicklung ist Gegenstand der Ermittlungen.

(APA)