Uigurischer Protest gegen China in Istanbul. In der Türkei lebt eine große uigurische Exil-Gemeinschaft. (c) REUTERS (UMIT BEKTAS)

Zwangssterilisierungen, Abhörgeräte, das systematische Sammeln von biometrischen Daten - und der Tigerstuhl: In seinem Buch „Der Hightech-Gulag“ zeichnet Mathias Bölinger die totale Überwachung der uigurischen Minderheit nach.

Die Presse: Die Überwachung der uigurischen Minderheit in China ist mittlerweile hoch technisiert. In der Provinz Xinjiang besitzen die Behörden biometrische Daten von mehr als der Hälfte der Bevölkerung. Ist diese Kontrolle beispiellos?

Mathias Bölinger: Ja, das gab es tatsächlich noch nie. Wenn man in Ürümqi jemanden besuchen möchte, kommt man nur in die Wohnanlage, wenn man einem Kontrollkasten die biometrischen Daten preisgibt. Die Polizei weiß immer, wer wann wen besucht. Es gibt in den Taxis Kameras mit Mikrofonen, es gibt Berichte darüber, dass Einwohner Boxen zu Hause installieren mussten - vermutlich Abhörgeräte. Dazu gibt es die alte Low-Tech-Überwachung: Jede Wohnanlage in China hat ein Partei-Komitee, und diese sind in die Überwachung und in die Verhaftungswellen der letzten Jahre ganz massiv eingebunden. Die Umerziehungslager für Uiguren, wie wir sie in den vergangenen Jahren „kennengelernt“ haben, scheint es in dieser Form allerdings nicht mehr zu geben.

Was ist also in Xinjiang passiert, nachdem die brutalen Umerziehungslager in der Weltöffentlichkeit bekannt wurden?

Die Kommunistische Partei achtet sehr darauf, wie im Ausland über sie berichtet wird. Mit der Kritik haben sie offenbar nicht gerechnet, sie hat sie überrascht. Also haben sie begonnen, diese Lager zum Teil zurückzubauen. Besonders die Lager in den Innenstädten, die für Besucher sichtbar waren, wurden dicht gemacht. Andere große Lager haben sie dagegen offiziell ins Gefängnissystem überführt. Das heißt, man hat lediglich die sichtbaren Zeichen der Repression entfernt oder heruntergefahren, weil man die Auswirkungen gefürchtet hat. Die kamen dann auch in Form von Sanktionen etwa. Die Repression selbst hat aber nicht aufgehört. Insgesamt sitzt noch ein großer Teil aller, die während der Repressionswelle verhaftet wurden, ein. Und es kommen weiterhin sehr viele Menschen in Gefängnisse, ohne dass irgendeine Straftat vorliegt.

Die Unterdrückung und Verfolgung der uigurischen Minderheit hat eine lange Geschichte. Bereits in den 1990er Jahren kam es zum Ausbau von Gefängnissen, darauf folgten Assimilierungskampagnen.

Die Geschichte der Eskalation ist lang. Anschläge von Uiguren wurden mit harten Repressionskampagnen beantwortet, diese hießen „Hart zuschlagen“. Dann kam die nächste Welle mit noch größeren Ausmaßen. Trotzdem hat es eine neue Qualität, wenn reihenweise Menschen willkürlich in Lager gesperrt werden. Zusammen mit den Überwachungsmaßnahmen hatte man plötzlich die gesamte Bevölkerung unter Kontrolle.

Das Uigurische Autonome Gebiet Xinjiang befindet sich im Westen des Landes. Die Presse / GK

Dem chinesischen Regime kann es nicht gelingen, die Identität einer ganze Gruppe zu rauben. Aber glaubt es das wirklich?