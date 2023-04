Sich als Roma zeigen „ist ein Outing“

Vor 30 Jahren wurden Roma als Volksgruppe in Österreich anerkannt. Die Zeit des offenen Rassismus ist vorbei, gegen das Anderssein und für mehr Sichtbarkeit wird noch immer gekämpft.

Heute tut es Saška Dimić leid, dass sie die Sprache ihrer Volksgruppe nicht spricht. Ihr Vater habe ihr Romanes bewusst nicht beigebracht, damit sie nicht so leicht erkennbar sei: Als Romni. Auch wenn sie diesen Teil ihrer Identität nie versteckt habe: „Ich bin mit dem Bewusstsein aufgewachsen, dass man es nicht herausposaunen muss.“

Dass Dimić heute so selbstbewusst vor der Altlerchenfelder Kirche steht, hat sie wohl ein bisschen auch der Namensgeberin des Platzes zu verdanken. Der Ceija-Stojka-Platz, in Erinnerung an die Künstlerin und Zeitzeugin, die als erste in Österreich öffentlich über die Verfolgung der Roma und Sinti im Holocaust sprach. Und damit einen Grundstein legte, dass die Volksgruppe wenige Jahre später offiziell anerkennt wurde.