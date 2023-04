Wo Kunst zu Ostern gehört

Die Salzburger Osterfestspiele und die Art & Antique gehören untrennbar zusammen. Eine Entdeckungstour auf der Kunst- und Antiquitätenmesse.

Die Osterfestspiele und die Art & Antique in der Salzburger Residenz: Diese Kombination funktioniert seit Jahrzehnten. Heuer ist es die 46. Ausgabe der auf Kunst, Antiquitäten und Design spezialisierten Messe. Sie hat noch bis inklusive Ostermontag geöffnet. Langjährige Besucher brauchen auch keinen Messeplan, denn die meisten Stammaussteller haben ihren fixen Platz. Betritt man beispielsweise durch den Eingang den Carabinieri-Saal, ist gleich links die Galerie Giese & Schweiger und rechts die Galerie bei der Albertina. Das hat lange Tradition.

Frostiges Ambiente. Aber es gibt auch Veränderungen, etwa in Sachen Nachhaltigkeit. Die Veranstalterin Alexandra Graski-Hoffmann will ressourcenschonender arbeiten und hat sich deshalb für den Standbau einen neuen Partner gesucht. So wurde auf die Stofftapezierung verzichtet und stattdessen auf Farbe umgestellt. „Wir haben uns ausgerechnet, wie viel Stofftapeten wir verwenden und sind draufgekommen, dass wir damit ein ganzes Fußballfeld auslegen könnten“, sagt Graski-Hoffmann. Beleuchtet werden die neuen Stände mit stromsparenden LED-Strahlern. Aber die frostigen Temperaturen im Carabinieri-Saal drücken ein wenig auf die Laune der Besucher.