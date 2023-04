Höhenflug in Lech

In Lech haben sich eine kunstaffine Hotelierin und die Galerie Sturm & Schober zusammengetan. Sie zeigen in einer Garage zeitgenössische Kunst. Ein lukrativer Einfall.

Was haben Aspen, die Hamptons, Monaco, Salzburg und Lech am Arlberg gemeinsam? Hier urlauben die Wohlhabenden. Wenn Freizeit und Geld aufeinandertreffen, ist das der perfekte Mix, um Kunst zu verkaufen. Was für Auktionshäuser wie Christie's, Sotheby's oder Artcurial an oben genannten Orten funktioniert, klappt zu den Festspielzeiten auch in Salzburg für die Kunstmesse Art & Antique und in der Skisaison in Lech für die Galerie Sturm & Schober. Nicht nur dem schlechten Wetter während meines Skiurlaubs ist es zu verdanken, dass ich Zeit und Muße für einen Besuch in der Pop-up-Galerie von Sturm & Schober in Lech hatte. Schließlich war ich neugierig, was das Konzept dahinter ist, und vor allem, ob es sich rechnet.



Kunstgarage. Die Galeristin Gabriele Schober begrüßt Besucher persönlich und nimmt sich viel Zeit. Die Idee zum Pop-up-Projekt, das passend „Höhenflug“ heißt, hatte eigentlich Gertrud Schneider, die das Hotel Kristiania betreibt, erzählt Schober. Sie sei eine große Kunstsammlerin und arbeite schon lange mit der Galerie Sturm & Schober zusammen. Im Coronajahr 2020 hatte Schneider die Idee, im Sommer ihre leer stehende Garage der in Stuttgart und Wien vertretenen Galerie anzubieten. „Es war ein Erfolg“, sagt Schober. „Wir haben nicht nur die ehemalige Garage des Hotels bespielt, sondern auch die Räume des Restaurants.“ Die Kooperation wurde fortgesetzt, nicht nur im Sommer, sondern auch im deutlich geschäftigeren Winter. Denn Lech ist vor allem ein Skiparadies.

Heuer wurden die Räume im Hotel von der kolumbianischen Künstlerin Beatriz Olano gestaltet. Auch in der Garage ist südamerikanische Kunst vertreten. Es ist einer der Schwerpunkte der Galerie Sturm & Schober, wie ich erfahre. So zeigte mir die Galeristin Arbeiten von Kevin Simón Mancera, einem Landsmann von Olano, dessen Arbeiten 1600 Euro kosten. Aber auch der Mexikaner Fernando Garcia Correa hängt und lehnt an den Garagenwänden. Sie kosten zwischen 1600 und 14.000 Euro.