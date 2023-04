Anya Taylor-Joy: "Sie muss rote Haare haben"

Machte bereits in diversen Genres eine gute Figur: Anya Taylor-Joy. Seit Freitag ist sie in „Super Mario Bros.“ im Kino zu sehen, der Verfilmung des Videospiels.

Die Schauspielerin Anya Taylor-Joy erzählt, wie es ist, für Animationsfilme Rollen zu sprechen, und über die Anfänge ihrer Karriere in Hollywood. Außerdem erklärt sie, warum das Geschichtenerzählen – egal, in welcher Form – ein Zufluchtsort für sie ist.

In der Netflix-Serie „Das Damengambit“ wurde Anya Taylor-Joy als verwaistes Schachwunderkind über Nacht berühmt. Seither ist die argentinisch-britische Schauspielerin einer der hellsten Sterne in Hollywood, glänzte im „Mad Max“-Ableger „Furiosa“, im Kostümdrama „Emma“ und dem Horrorfilm „Last Night in Soho“. Jetzt spielt die 26-Jährige in einem modernen Märchen, der Verfilmung des Computerspiels „Super Mario Bros.“ (Kinostart: 7. April).

Wissen Sie, dass Ihr Vorname im deutschen Raum ein sehr geläufiger Name ist?

Anya Taylor-Joy: Ach, wirklich? Nein, ich hatte keine Ahnung. Ich muss ja meistens korrigieren, dass es „Anya“ heißt und nicht „Anna“. Daher: Großartig! Ich dachte, der Name käme aus dem Ungarischen.

Während der Pandemie hat gefühlt jeder Ihre TV-Serie „Das Damengambit“ gesehen, es hieß schon, Sie hätten damit Millionen Menschen unterhalten und außerdem eine neue Schachwelle ausgelöst.

Meine Güte, war es so heftig? Ich empfinde es anders: Für mich fühlt es sich eher an, als hätte ich das Glück gehabt, während meiner gesamten Karriere intensiv arbeiten zu können. Es fühlte sich also an, als würde es ganz stetig aufwärtsgehen, aber ganz langsam und gemächlich – auch wenn der Erfolg von „Das Damengambit“ noch einmal ein völlig anderes Kaliber war.

Hat sich die Schachbrett-Branche je bei Ihnen persönlich bedankt?

Noch nicht. Aber es ist wunderbar, dass die Serie so viele Altersgruppen anzusprechen scheint, und es macht wirklich Spaß, Leute Anfang 20 sagen zu hören: „Ich spiele gleich eine Partie Schach gegen diesen Kerl. Das wird richtig heiß!“ Das ist ein Satz, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich ihn je hören würde.

Wie kam es dazu, dass Sie damals zu dieser TV-Schachnovelle kamen?