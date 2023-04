Womit Amina Handke ihren Vater rührt

Die Künstlerin Amina Handke drehte ihren ersten Langfilm nach dem Stück „Kasper“ von Peter Handke und mit ihrer Mutter in der Hauptrolle. Ein Gespräch über Familien und störrische Esel.

Haben Sie jemals daran gedacht, keine Künstlerin zu werden? Oder anders gefragt: War die künstlerische Atmosphäre bei Ihnen zu Hause so gut, dass gar nichts anderes infrage kam?

Amina Handke: Ich wurde ermutigt zum Zeichnen und Malen, was ich auch gern getan habe. Andere Role Models hatte ich nicht. Später habe ich dann fast 20 Jahre lang nicht künstlerisch gearbeitet, ich war in der Jugendarbeit und beim Fernsehsender Okto tätig. Ich fand solche Projekte sinnstiftender. Trotzdem habe ich dort viel Künstlerisches einfließen lassen, im Sinn von originellen Einfällen und anderem Nonkonformen, ohne den Selbstdarstellungsdruck. Zur Kunst bin ich erst wieder zurückgekehrt, als ich zu oft an gläserne Decken gestoßen bin. Da konnte ich wenigstens selbstbestimmt sein. Insgesamt habe ich also schon hauptsächlich Gegensätzliches zur Arbeit meiner Eltern gemacht: Malen, Sozialarbeit, als DJ gearbeitet ... Das funktioniert ja doch ganz anders, als Bücher zu schreiben oder eine Rolle zu spielen. Installateurin oder Juristin hätte mich zwischendurch auch interessiert, aber da war ich schon über 30 und dafür zu alt.

Ihr Film „Mein Satz“ basiert auf dem Stück „Kaspar“, das Ihr Vater 1968 verfasst hat. Stück und Film blenden aus, was es an historischen Fakten und Mutmaßungen über die Figur des Kaspar Hauser gibt. Er ist isoliert aufgewachsen, taucht aus dem Nichts auf und soll nun sozial integriert werden. Auch der vermeintliche Kriminalfall kommt nicht vor. Es geht allein um die Sprache, um die Sätze, wie versucht wird, einen Menschen wieder auf Bahn zu bringen.

Das richtige Wort ist: zurichten. Das ist sozusagen mein Anfang. Ich habe selbst vor Jahren ein Bühnenbild gemacht, und damals hatte ich das Gefühl, das wäre die ideale Rolle für meine Mutter. Ich dachte: Müssen denn immer Männer diese Rollen spielen?

Hat sie gleich zugesagt, oder wollte sie noch überlegen?