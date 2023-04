Paris-Roubaix in einem Wort: „Chaos“

Berühmt, berüchtigt, extrem: Der Radklassiker Paris-Roubaix rollt zum 120. Mal. Für Michael Gogl ist es eine Rückkehr an einen schicksalshaften Ort.

Selbst Personen, die mit Radsport nichts am Hut haben, ist Paris-Roubaix wohl ein Begriff. Die „Königin der Klassiker“ bzw. die „Hölle des Nordens“ ist eines der berühmtesten Eintagesrennen, zählt zu den fünf „Monumenten des Radsports“ und wurde erstmals 1896 ausgetragen. Mittlerweile führt es vom Startort Compiègne, rund eine Autostunde nördlich von Paris, über 256,6 Kilometer bis ins Ziel. Bevor das Vélodrome von Roubaix erreicht wird, geht es dabei auch über 54,5 Kilometer Kopfsteinpflaster – was dieses Rennen zu einem der härtesten im ganzen Jahr macht.

„Wenn man das mit der Flandern-Rundfahrt vergleicht, wo das Pflaster auch einen hohen Schwierigkeitsgrad hat, dann ist das dort wie eine Autobahn“, erklärt Österreichs Michael Gogl, der am Sonntag (10:30 Uhr, live Eurosport) für das Team von Alpecin-Deceuninck am Start stehen wird. „Ich glaube, das Wort, das Paris-Roubaix am besten beschreibt, ist Chaos“, führt der Oberösterreicher aus. Insgesamt warten auf ihn und seine Leidensgenossen 29 brachiale Sektoren mit Kopfsteinpflaster, wobei drei davon mit fünf Sternen den höchsten Schwierigkeitsgrad aufweisen. Wie etwa der berühmt-berüchtigte Wald von Arenberg (Trouée d'Arenberg).