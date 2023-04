Willkommen bei den Schnabels

Familienromane made in Australia sind etwas Besonderes: Das beweist einmal mehr Toni Jordan mit der bittersüßen Dramedy „Dinner mit den Schnabels“.

Eines sei – augenzwinkernd – vorausgeschickt: Dieses Buch betreibt Etikettenschwindel, denn das im Titel angesprochene Dinner findet nie statt; zu mehr als Häppchen im Garten, gehetzten Spaghetti an der Küchentheke oder einem Verzweiflungsburger im Einkaufszentrum reicht es nicht. Hungrig klappt man diesen Roman dennoch nicht zu, denn die australische Autorin Toni Jordan serviert die wunderbare Familie Schnabel auf knapp 400 Seiten in all ihren Facetten: von lebenslustig bis dysfunktional, witzig bis verzweifelt, voller Selbstbetrug, Missverständnisse, Liebe und Überraschungen.

Australien hat die Coronapandemie einigermaßen hinter sich gebracht, doch die Auswirkungen sind noch zu spüren. Besonders hart hat es Simon Larsen getroffen, der nicht nur sein Architekturbüro, sondern auch sein Haus verloren hat und jetzt mit seiner Frau Tansy und den Kindern Mia und Lachie in einer heruntergekommenen Mietwohnung eher haust als wohnt. Seine Familie scheint den Abstieg mit Fassung zu tragen, nur Simon, der an die Macht schöner Räume glaubt, schafft es nicht aus seinem Tief heraus; ja, er schafft es kaum, vom Sofa aufzustehen.